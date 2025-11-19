“Izrael ima drugačije shvaćanje pojma "primirje"": Od zore najmanje 28 ubijenih u Gazi

Najmanje 28 osoba, većinom žena i djece, poginulo je u izraelskim napadima na područja Gaze i Khan Younis, dok je više od 77 ranjeno, priopćile su lokalne vlasti. Riječ je o novom kršenju primirja koje je nedavno stupilo na snagu.
Istovremeno, izraelska vojska izvela je zračne napade na južna libanonska sela Deir Kifa, Chehour, Aynata i Tair Filsi, pri čemu su oštećene kuće u gusto naseljenim područjima.
UNRWA upozorava na nedostatak sredstava
Šef Agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) Philippe Lazzarini upozorio je da nedostatak financijskih sredstava ozbiljno ugrožava “prava, živote i budućnost milijuna Palestinaca”. Pozvao je međunarodnu zajednicu da hitno osigura dodatnu pomoć.
Civilna zaštita u Gazi pozvala je stanovnike da ne ulaze u teško oštećene zgrade, upozoravajući da bi se urušavanje moglo dogoditi u svakom trenutku.
THIS IS LIFE IN GAZA!
ZIONISM IS EVIL!pic.twitter.com/pNb0RkzhaM
Djeca spavaju u poplavljenim šatorima
Organizacija Save the Children prioćila je da brojna djeca u Gazi spavaju na mokrom tlu u odjeći natopljenoj kanalizacijskom vodom, nakon što su obilne kiše poplavile stotine šatora. Humanitarne agencije upozoravaju na povećan rizik od zaraznih bolesti, posebno s dolaskom hladnijeg vremena.
Analiza: “Izraelska kršenja primirja ozbiljan su test za Washington i UN”
Izraelska kršenja primirja u Gazi predstavljaju “stvarni test” za Sjedinjene Američke Države i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, izjavio je politički analitičar Khaled Elgindy nakon što su izraelski napadi danas odnijeli najmanje 28 života.
“Izrael ima potpuno drugačije shvaćanje pojma ‘primirje’ od ostatka svijeta,” rekao je Elgindy za Al Jazeeru iz Portlanda, u američkoj saveznoj državi Maine.
On je podsjetio da je Izrael ranije bombardirao područja u Libanu iako je tamošnje primirje na snazi već više od godinu dana, te da se sličan obrazac ponavlja i u Gazi.
„Samo dva dana nakon što je Vijeće sigurnosti usvojilo rezoluciju o primirju, Izrael testira međunarodnu zajednicu i granice te odluke nastavljajući bombardiranja,“ rekao je.
Elgindy smatra da SAD i Vijeće sigurnosti moraju poslati jasnu i javnu poruku Izraelu da takvo ponašanje nije prihvatljivo.
