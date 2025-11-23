Izrael izveo precizni napad avionima u Bejrutu: Otkrili tko je bio meta

Izraelske zračne snage u petak su izvele napad na južni Bejrut - prvi takav udar na libanonsku prijestolnicu u posljednjih nekoliko mjeseci. Meta je, prema tvrdnjama izraelskih vlasti, bila druga najviša figura Hezbolaha
Prema izvoru CNN-a iz izraelskih sigurnosnih krugova, meta napada bio je Haytham Ali Tabatabai, čovjek koji se smatra drugim zapovjednikom Hezbolaha, odmah iza Hasana Nasrallaha.
Izvor je dodao da se još uvijek procjenjuje šteta i broj žrtava te da nije potvrđeno je li Tabatabai poginuo.
Napad je, kako stoji u priopćenju, izveden po izravnoj naredbi premijera Netanyahua, na preporuku ministra obrane i načelnika Glavnog stožera izraelskih snaga.
S druge strane, libanonska državna novinska agencija objavila je da su "neprijateljski zrakoplovi izveli napad na južna predgrađa Bejruta, što je rezultiralo žrtvama i značajnom materijalnom štetom“.
Napetosti između Izraela i Hezbollaha posljednjih su mjeseci u stalnom porastu, a ovaj udar mogao bi dodatno destabilizirati ionako krhku sigurnosnu situaciju u regiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
