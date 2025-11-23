Izraelska vojska kaže da je ubila zapovjednika Hamasa u Gazi

Izraelska vojska u nedjelju je priopćila da je ubila lokalnog zapovjednika Hamasa u Gazi, dok Izrael i palestinska militantna skupina nastavljaju razmjenjivati optužbe za kršenje primirja.
U objavi je zapovjednik identificiran kao Ala Al-Hadidi, šef opskrbe i jedan od zapovjednika vojne proizvodnje Hamasa. Navodi se da je ubijen u jednom od napada na Pojas Gaze u subotu.
Hamas nije objavio izjavu o navodnom ubojstvu zapovjednika.
Izraelska vojska izvela je u subotu zračne napade na Gazu za koje je premijer Benjamin Netanyahu rekao da su odgovor na to što je Hamas poslao borca na teritorij pod izraelskom kontrolom.
U napadu je ubijeno pet visokih članova Hamasa, rekao je u subotu.
Zdravstvene vlasti Gaze izvijestile su da je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 20 Palestinaca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
