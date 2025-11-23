Oglas

Ala Al-Hadidi

Izraelska vojska kaže da je ubila zapovjednika Hamasa u Gazi

Hina
23. stu. 2025. 13:05
A man uses a mobile phone as Palestinians inspect the site of Wednesday's Israeli strike in Gaza City, November 20, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Izraelska vojska u nedjelju je priopćila da je ubila lokalnog zapovjednika Hamasa u Gazi, dok Izrael i palestinska militantna skupina nastavljaju razmjenjivati ​​optužbe za kršenje primirja.

U objavi je zapovjednik identificiran kao Ala Al-Hadidi, šef opskrbe i jedan od zapovjednika vojne proizvodnje Hamasa. Navodi se da je ubijen u jednom od napada na Pojas Gaze u subotu.

Hamas nije objavio izjavu o navodnom ubojstvu zapovjednika.

Izraelska vojska izvela je u subotu zračne napade na Gazu za koje je premijer Benjamin Netanyahu rekao da su odgovor na to što je Hamas poslao borca na teritorij pod izraelskom kontrolom.

U napadu je ubijeno pet visokih članova Hamasa, rekao je u subotu. 

Zdravstvene vlasti Gaze izvijestile su da je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 20 Palestinaca.

Ala Al-Hadidi Gaza Hamas Izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
