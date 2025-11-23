Trump: Ukrajinsko vodstvo nije pokazalo nimalo zahvalnosti za naše napore

Da predsjednički izbori 2020. nisu bili namješteni i ukradeni, jedino u čemu su radikalni lijevi demokrati dobri, ne bi bilo rata između Ukrajine i Rusije, kao što ga nije bilo, čak ni spomena, tijekom mog prvog mandata. Putin nikada ne bi napao! Tek kad je vidio uspavanog Joea u akciji, rekao je: 'sada je moja prilika!' ostatak je povijest i tako se nastavlja", napisao je Trump.