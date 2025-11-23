Trump: Ukrajinsko vodstvo nije pokazalo nimalo zahvalnosti za naše napore

Američki predsjednik oglasio se na društvenoj mreži Truth Social u trenutku dok visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke u Ženevi razgovaraju o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini.
"Rat između Rusije i Ukrajine je nasilan i strašan rat koji se, uz snažno i pravo američko i ukrajinsko vodstvo, nikada ne bi dogodio. Počeo je mnogo prije nego što sam preuzeo drugi mandat, za vrijeme administracije uspavanog Joea Bidena, i samo se pogoršao.
Da predsjednički izbori 2020. nisu bili namješteni i ukradeni, jedino u čemu su radikalni lijevi demokrati dobri, ne bi bilo rata između Ukrajine i Rusije, kao što ga nije bilo, čak ni spomena, tijekom mog prvog mandata. Putin nikada ne bi napao! Tek kad je vidio uspavanog Joea u akciji, rekao je: 'sada je moja prilika!' ostatak je povijest i tako se nastavlja", napisao je Trump.
"Pokvareni Joe je dao sve besplatno, besplatno, besplatno"
"Naslijedio sam rat koji se nikada nije trebao dogoditi, rat u kojem svi gube, posebno milijuni ljudi koji su tako nepotrebno umrli. Ukrajinsko 'vodstvo' nije izrazilo nikakvu zahvalnost za naše napore, a Europa nastavlja kupovati naftu od Rusije.
SAD nastavlja prodavati ogromne količine oružja nato-u, za distribuciju Ukrajini (pokvareni joe je dao sve, besplatno, besplatno, besplatno. bog blagoslovio sve živote koji su izgubljeni u ljudskoj katastrofi", dodao je.
Podsjetimo, ranije ovog tjedna procurio je Trumpov plan za okončanje rata u Ukrajini. Osim teritorijalnih ustupaka Ukrajine, dokument navodi da bi u slučaju daljnjeg ruskog napredovanja uslijedio "odlučan koordinirani vojni odgovor".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
