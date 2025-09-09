Izraelska vojska potvrdila je da je u suradnji s domaćom sigurnosnom agencijom Shin Bet njezino ratno zrakoplovstvo izvelo pokušaj atentata na visoke čelnike Hamasa u katarskoj prijestolnici Dohi.
Naveli su da su neimenovani članovi Hamasa, koji su bili meta napada, godinama vodili aktivnosti te organizacije, dodajući da će Izrael nastaviti djelovati kako bi “porazio terorističku organizaciju Hamas”, prenosi Al Jazeera.
Israel bombs Doha - How many countries Israel is going to attack in the name of so-called self defense! pic.twitter.com/YSgwqSmQa0— Ashok Swain (@ashoswai) September 9, 2025
Napad se dogodio nekoliko dana nakon što je načelnik izraelske vojske Eyal Zamir zaprijetio atentatima na čelnike Hamasa koji žive u inozemstvu te svega nekoliko sati nakon što je ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio da je Izrael prihvatio prijedlog primirja u Gazi koji su ponudile Sjedinjene Države.
U Dohi se već danima sastaje delegacija Hamasa kako bi raspravljala o najnovijem američkom prijedlogu za prekid neprijateljstava, dok izraelske snage istodobno provode plan zauzimanja grada Gaze.
Jutros se moglo vidjeti kako izraelska vojska upućuje Palestincima naloge i prijetnje evakuacijom, tražeći od stanovnika unutar Pojasa Gaze da se presele na jug.
Mnogi promatrači ocjenjuju da je ovo još jedan izraelski pokušaj da se osujeti svaki plan, prijedlog ili inicijativa koji bi mogli dovesti do prekida neprijateljstava.
Stigla osuda iz Katara
Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova, Majed Al Ansari, izjavio je kako zemlja “najoštrije osuđuje” napad, za koji je rekao da je izveden na stambene zgrade u kojima se nalazilo nekoliko članova političkog biroa Hamasa.
The Israeli military carried out ‘targeted strikes’ on Hamas officials in Doha, Qatar. A senior Hamas source says the attack happened as a negotiating team was discussing a Gaza ceasefire proposal. pic.twitter.com/Puw4hagwH9— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2025
“Ovaj zločinački napad predstavlja grubo kršenje svih međunarodnih zakona i normi te ozbiljnu prijetnju sigurnosti i sigurnosti Katarana i stanovnika Katara”, navodi se u priopćenju.
“Država Katar, dok snažno osuđuje ovaj napad, potvrđuje da neće tolerirati ovakvo neodgovorno izraelsko ponašanje i njegovo kontinuirano ugrožavanje regionalne sigurnosti, kao ni bilo kakvo djelovanje usmjereno protiv njezine sigurnosti i suvereniteta. Istraga je u tijeku na najvišoj razini, a dodatni detalji bit će objavljeni čim budu dostupni.”
Al Jazeera piše kako je SAD odbio komentirati izraelski napad, dok službenih podataka o žrtvama još uvijek nema.
