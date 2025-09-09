Napad se dogodio nekoliko dana nakon što je načelnik izraelske vojske Eyal Zamir zaprijetio atentatima na čelnike Hamasa koji žive u inozemstvu te svega nekoliko sati nakon što je ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio da je Izrael prihvatio prijedlog primirja u Gazi koji su ponudile Sjedinjene Države.