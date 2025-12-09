Oglas

Izrael odgovoran za gotovu polovicu ubijenih novinara u 2025.

Hina
|
09. pro. 2025. 09:24
AFP_Gaza novinar
Omar AL-QATTAA / AFP

Reporteri bez granica priopćili su u utorak da je Izrael odgovoran za smrti  gotovo polovice svih novinara ubijenih ove godine diljem svijeta, budući da su 29 palestinskih novinara ubile njihove snage u Gazi.

U godišnjem izvješću pariška skupina za slobodu medija navodi da je ukupan broj ubijenih novinara ove godine dosegao 67 diljem svijeta, jedan više od 66 u 2024. godini.

Izraelske snage odgovorne su za 43 posto ukupnog broja, što ih čini "najgorim neprijateljem novinara", navodi RSF u svom izvješću, koje je dokumentiralo smrtne slučajeve tijekom 12 mjeseci od prosinca 2024.

Najsmrtonosniji pojedinačni napad bio je takozvani "dvostruki" udar na bolnicu u južnoj Gazi 25. kolovoza, u kojem je ubijeno pet novinara, uključujući dva suradnika međunarodnih novinskih agencija Reuters i Associated Press.

Ukupno je od početka neprijateljstava u Gazi u listopadu 2023. poginulo gotovo 220 novinara, što Izrael čini najvećim ubojicom novinara u svijetu već tri godine zaredom, pokazuju podaci RSF-a.

Stranim novinarima nije dozvoljen ulazak u Gazu

Strani novinari još uvijek ne mogu putovati u Gazu, osim ako nisu dio strogo kontroliranih tura koje organizira izraelska vojska, unatoč pozivima medijskih grupa i organizacija za slobodu tiska za pristup.

Grupa još navodi da je 2025. bila najsmrtonosnija godina u Meksiku u posljednjih najmanje tri godine, gdje je ubijeno devet novinara, unatoč obećanjima ljevičarske predsjednice Claudie Sheinbaum da će ih zaštititi.

Ratom razorena Ukrajina s tri i Sudan s četiri ubijena novinara druge su najopasnije zemlje za novinare na svijetu, prema RSF-u.

Najviše ubijenih 2012.

Ukupan broj smrti novinara prošle godine i dalje je daleko je niži od 142, najvećeg broja zabilježenog 2012., uglavnom povezanog sa sirijskim građanskim ratom, i ispod je prosjeka od 2003. od oko 80 ubijenih godišnje.

Godišnje izvješće RSF-a također broji broj novinara zatvorenih diljem svijeta zbog svog rada, a Kina (121), Rusija (48) i Mjanmar (47) su najrepresivnije zemlje, pokazali su podaci RSF-a.

S datumom 1. prosinca ove godine pritvorena su 503 novinara u 47 zemalja diljem svijeta, upozorava izvješće.

izrael novinarstvo prava novinara reporteri bez granica ubijeni novinari

