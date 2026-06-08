Izrael pokrenuo odmazdu nakon napada Irana, Trump pokušava smiriti eskalaciju

Trump je potom za izraelske medije izjavio da iranski napad nije izazvao žrtve te da nema potrebe za daljnjom eskalacijom. ‘Izrael je imao svoj napad, Iran svoj. Ne trebamo još jedan’, rekao je američki predsjednik. U razgovoru za Financial Times otišao je i korak dalje, poručivši da Netanyahu neće imati izbora nego prihvatiti eventualni sporazum koji SAD postigne s Iranom.