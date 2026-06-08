"teheran mora gorjeti"
Izrael pokrenuo odmazdu nakon napada Irana, Trump pokušava smiriti eskalaciju
Napetosti između Izraela i Irana ponovno su eskalirale nakon što je Iran tijekom nedjelje navečer izveo raketni napad na sjever Izraela, tvrdeći da je gađao vojne ciljeve. U Teheranu navode da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, višekratna kršenja primirja koje je sredinom travnja dogovoreno uz posredovanje Sjedinjenih Država. Nakon napada uslijedio je protunapad Izraela
Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio je na društvenoj mreži X kratku poruku u kojoj je poručio da ‘Teheran mora gorjeti’, dok je načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir najavio odlučan odgovor čim za to bude izdana zapovijed.
Istodobno je iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo da će svaki novi izraelski napad na Iran ili Libanon biti dočekan ‘razornim i sveobuhvatnim odgovorom’. Teheran tvrdi da djeluje u obrani vlastite sigurnosti te optužuje Izrael i SAD za kontinuirano kršenje primirja koje je formalno na snazi od 17. travnja, prenosi Tportal.
Trump pokušava smiriti eskalaciju
Dok su se obje strane međusobno optuživale za novu rundu nasilja, američki predsjednik Donald Trump pokušao je smiriti situaciju. U razgovoru za Axios najavio je da će nazvati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i zatražiti od njega da ne odgovara na iranski napad kako se ne bi ugrozili pregovori koje Washington vodi s Teheranom.
Trump je potom za izraelske medije izjavio da iranski napad nije izazvao žrtve te da nema potrebe za daljnjom eskalacijom. ‘Izrael je imao svoj napad, Iran svoj. Ne trebamo još jedan’, rekao je američki predsjednik. U razgovoru za Financial Times otišao je i korak dalje, poručivši da Netanyahu neće imati izbora nego prihvatiti eventualni sporazum koji SAD postigne s Iranom.
IDF izveo napade u zapadnom i središnjem Iranu
Unatoč američkim pozivima na suzdržanost, tijekom noći izraelska vojska objavila je da je izvela zračne napade na vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Izraelske obrambene snage nisu objavile pojedinosti o metama ni eventualnim žrtvama.
Nedugo nakon toga iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u nekoliko gradova, uključujući Teheran, Tabriz i Isfahan. Eksplozije su, prema medijskim izvješćima, zabilježene i u blizini Karadža.
Lokalni mediji kasnije su prenijeli da urbana područja iranske prijestolnice nisu bila izravna meta napada. Pozivajući se na vatrogasnu službu, naveli su da su tijekom noći u zapadnim dijelovima Teherana odjeknule najmanje dvije eksplozije. Vlasti u Isfahanu priopćile su da nema poginulih ni ozlijeđenih, dok podaci iz drugih dijelova zemlje još nisu bili dostupni.
Prema Izraelu lansiran projektil iz Jemena
Nova napetost uslijedila je nekoliko sati kasnije kada je izraelska vojska objavila da je prema izraelskom teritoriju lansiran projektil iz Jemena. Aktivirani su sustavi protuzračne obrane, a sirene za uzbunu oglasile su se u Jeruzalemu, Tel Avivu i drugim dijelovima središnjeg Izraela.
Nakon procjene sigurnosne situacije izraelska vojska objavila je da stanovnici mogu napustiti skloništa i zaštićene prostore, dok se očekuju nove informacije o razmjerima noćašnjih napada i mogućim daljnjim potezima sukobljenih strana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare