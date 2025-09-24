Oglas

UNIFIL

Izraelski dron srušio se unutar baze UN-a: "Kršenje rezolucije Vijeća sigurnosti"

author
N1 Info
|
24. ruj. 2025. 17:41
U.N. peacekeeper of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) stands at his post in the village of Markaba, near the border with Israel, southern Lebanon REUTERS/Aziz Taher/File Photo
REUTERS / Aziz Taher

Mirovne snage UN-a u Libanonu objavile su da se izraelska bespilotna letjelica srušila unutar njihova sjedišta na jugu zemlje, no da nitko nije ozlijeđen te da je uređaj onesposobljen.

Oglas

„Utvrđeno je da bespilotna letjelica nije bila naoružana, već opremljena kamerom“, rekla je glasnogovornica UNIFIL-a Kandice Ardiel, dodajući da je izraelska vojska kasnije potvrdila kako letjelica pripada njihovim snagama, prenosi Al Jazeera.

Navela je i da su mirovnjaci sposobni obraniti se, ali da se letjelica srušila sama od sebe.

„Kao i sve [izraelske vojne] bespilotne letjelice i drugi letovi nad jugom Libanona, i ovo predstavlja kršenje rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a i libanonskog suvereniteta“, istaknula je Ardiel.

Teme
Izrael Libanon UN UNIFIL

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ