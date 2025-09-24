Izraelski dron srušio se unutar baze UN-a: "Kršenje rezolucije Vijeća sigurnosti"

REUTERS / Aziz Taher

Mirovne snage UN-a u Libanonu objavile su da se izraelska bespilotna letjelica srušila unutar njihova sjedišta na jugu zemlje, no da nitko nije ozlijeđen te da je uređaj onesposobljen.

Podijeli

Oglas

„Utvrđeno je da bespilotna letjelica nije bila naoružana, već opremljena kamerom“, rekla je glasnogovornica UNIFIL-a Kandice Ardiel, dodajući da je izraelska vojska kasnije potvrdila kako letjelica pripada njihovim snagama, prenosi Al Jazeera.

Navela je i da su mirovnjaci sposobni obraniti se, ali da se letjelica srušila sama od sebe.

„Kao i sve [izraelske vojne] bespilotne letjelice i drugi letovi nad jugom Libanona, i ovo predstavlja kršenje rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a i libanonskog suvereniteta“, istaknula je Ardiel.