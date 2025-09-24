Francesca Albanese za N1: Palestinci su u ovom genocidu prepušteni sami sebi

“Čak i da je riječ o samoobrani, ovo više nije rat samoobrane. Ovo je odmazda. I čini se da se opravdava i normalizira genocid. Čak i u BiH mislim da se dogodilo mnogo više činova genocida nego što je to utvrđeno pred Međunarodnim sudom pravde. Jer genocidnu namjeru treba utvrditi na temelju ukupnog ponašanja protiv jednog naroda i jedne zemlje, a to je bilo dijelom osporavano. Kao i u BiH, sada i ovdje na palestinskom teritoriju mete su Palestinci. Nazivaju ih ‘Hamas’ i slično, i to im daje dozvolu za ubijanje.”