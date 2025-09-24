UN-ova izvjestiteljica
Francesca Albanese za N1: Palestinci su u ovom genocidu prepušteni sami sebi
Izvjestiteljica Ujedinjenih naroda za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese istaknula je u programu N1 BiH da međunarodna zajednica ima obvezu zaustaviti genocid u Gazi. Podsjetila je na iskustva iz Bosne i Hercegovine, objašnjavajući da je i tada cilj bio “isprazniti zemlju od ljudi”. Istaknula je da joj jedinu nadu ulijeva činjenica da građani diljem svijeta po prvi put pokazuju spremnost sami intervenirati.
Gostujući u emisiji Dan uživo, Francesca Albanese pozdravila je val priznanja palestinske države u UN-u ovog tjedna, ali je naglasila da je to “odavno zakasnilo” zbog inzistiranja na rješenju s dvije države i pritisaka na palestinske vlasti da provedu unutarnje reforme.
“Ja sam to uvijek kritizirala kao kolonijalni stav, ali naravno da pozdravljam to priznanje”, rekla je, pojašnjavajući da to znači kako države koje su priznale Palestinu moraju poduzeti mjere protiv Izraela, naglašavajući da je “međunarodno pravo dovoljno jasno” u tom pogledu.
“Postoji obveza da Izrael prekine svoju višedesetljetnu okupaciju. Trenutno je najvažnije da se zaustavi genocid, jer je već velik broj ljudi ubijen”, upozorila je.
Navela je da čak i Izrael priznaje da je 85 posto ubijenih – civilno stanovništvo.
“Države su obvezne intervenirati, zaustaviti blokadu, pobrinuti se da Izrael prihvati primirje i da se povuče sa Zapadne obale.”
Međutim, uništavanje Gaze se nastavlja.
“Svaki je dom uništen, sveučilišta također, vrlo je malo toga ostalo, a Izrael i dalje razara ono što je preostalo. Dakle, u tijeku je genocid, a čini mi se da države članice izbjegavaju odgovornost da ga zaustave.”
Albanese je istaknula da je još od kraja listopada 2023. upozoravala na rizik od genocida.
Objasnila je da je cilj Izraela “isprazniti tu zemlju od ljudi” te naglasila kako ovo nije prvi put da se provodi genocid, povukavši paralelu s onim što se dogodilo u BiH.
“Znam da ljudi u Bosni i Hercegovini to dobro razumiju”, rekla je. “Shvatila sam da oni koji su preživjeli genocid prepoznaju ga izdaleka.”
Nabrojila je brojne organizacije koje su iznijele konkretne dokaze da se radi o genocidu te postavila pitanje: “Zašto međunarodna zajednica to ne zaustavi?”
“Zato što, opet, kao što je bio slučaj u BiH, Ruandi i Holokaustu, ljudi znaju, ali nije dovoljno ljudi briga. I sada prvi put vidimo mobilizaciju običnih građana koji žele zaustaviti genocid, i to je jedino što mi daje nadu.”
Objasnila je da oni koji izbjegavaju nazvati ono što se u Gazi događa genocidom tvrde da je za to potrebna sudska odluka.
Međutim, naglasila je da se konvencija o genocidu zove “Konvencija o sprječavanju genocida”.
“Dakle, riječ je o konvenciji o prevenciji. Vi morate utvrditi da postoji rizik od genocida, a rizik postoji. Od prosinca 2023. to vidimo”, objasnila je, navodeći da savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde implicira obvezu da se genocid spriječi.
Istaknula je i da u izraelskim akcijama “ne postoji nikakvo legitimno pravo na samoobranu”.
“Čak i da je riječ o samoobrani, ovo više nije rat samoobrane. Ovo je odmazda. I čini se da se opravdava i normalizira genocid. Čak i u BiH mislim da se dogodilo mnogo više činova genocida nego što je to utvrđeno pred Međunarodnim sudom pravde. Jer genocidnu namjeru treba utvrditi na temelju ukupnog ponašanja protiv jednog naroda i jedne zemlje, a to je bilo dijelom osporavano. Kao i u BiH, sada i ovdje na palestinskom teritoriju mete su Palestinci. Nazivaju ih ‘Hamas’ i slično, i to im daje dozvolu za ubijanje.”
Istaknula je da “ovo uopće nije rat” nego “genocidna kampanja”.
"U BiH sam vidjela izostanak pomirenja"
Albanese je govorila i o svom prvom posjetu BiH ove godine, navodeći da se “zaljubila u Sarajevo”, a zatim otputovala u Srebrenicu.
“Nisam mogla vjerovati vlastitim očima. Nisam očekivala da je zemlja tako lijepa i nisam mogla pojmiti da je tako divno mjesto moglo biti poprište takvih zločina. I moram reći da sam se bojala dok sam bila tamo, jer sam još uvijek vidjela izostanak pomirenja. Kako možete imati pomirenje kad na dan godišnjice genocida u Srebrenici nemuslimanski dio stanovništva postavlja fotografije onih koji su poginuli u ratu i obilježava 30 godina od ‘muslimanskih zločina’? Za grad Srebrenicu kažu da je nekoć bio uspješan, prosperitetan grad, a sada je mrtav grad. I doista me plaši što Majke Srebrenice na svojim leđima nose sav teret održavanja sjećanja na genocid.”
Istaknula je da su i u tom genocidu Ujedinjeni narodi imali “odgovornost da ne zatvore vrata žrtvama”, ali da se čini da je sada “sve to ponovno zaboravljeno”.
“Čula sam da je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poslao poruku tijekom komemoracije u Srebrenici, rekavši: ‘Mi smo s vama i uvijek smo bili s vama’. To jednostavno nije istina. Ljudi u Srebrenici i u drugim dijelovima bili su prepušteni sami sebi. I upravo to sada rade države članice UN-a u Palestini.”
Objasnila je da je to razlika između državnih dužnosnika i običnih građana.
“Mi smo naučili lekciju iz svog nedjelovanja. Obični građani ne mogu sjediti prekriženih ruku dok se događa genocid. I doista pozdravljam sve te ljude koji izlaze na ulice i prosvjeduju, jer takvi prosvjedi uspijevaju i vrše pritisak na vlade.”
Prema njezinim riječima, “mnogo toga možemo naučiti iz BiH”.
“A jedna od tih stvari je da genocid počinje s dehumanizacijom te da međunarodno pravo ne može nadvladati političke procese.”
