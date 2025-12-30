37 organizacija pod mjerom
Izrael zabranio "Liječnike bez granica" u Gazi: Prva država u svijetu
Nekoliko međunarodnih humanitarnih organizacija koje djeluju na palestinskim teritorijima, uključujući Liječnike bez granica (MSF), morat će obustaviti svoje aktivnosti u Gazi početkom sljedeće godine, objavilo je u utorak izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.
Izraelska vlada poduzela je pravne korake kako bi im oduzela dozvole za rad od 1. siječnja, navodeći kao razlog to što nisu regisitrirani i navodnu uključenost nekih zaposlenika u terorističke aktivnosti.
Ministarstvo za dijasporu objavilo je da je do sada 37 organizacija pogođeno tom mjerom.
Obaviješteni su da će im dozvole biti oduzete 1. siječnja te da će morati završiti svoje aktivnosti najkasnije do 1. ožujka.
Liječnici bez granica upozorili su u izjavi prošlog tjedna da bi novi zahtjevi za registraciju koje je nametnuo Izrael mogli do 2026. ostaviti stotine tisuća ljudi u Pojasu Gaze bez medicinske skrbi koja spašava živote.
Izrael je prva država koja je zabranila djelovanje te organizacije.
Dodatno ograničavanje ograničene pomoći
MSF je pozvao Izrael da "osigura da [međunarodne nevladine organizacije] mogu nastaviti svoj nepristran i neovisan odgovor u Gazi".
Već ograničena humanitarna pomoć ne bi trebala biti dodatno ograničena, navodi se u izjavi.
Prema novinama Yedioth Ahronoth, organizacije su odbile zahtjev da dostave potpune popise svojih palestinskih zaposlenika za sigurnosne provjere.
Izrael je optužio Liječnike bez granica za umiješanost nekih zaposlenika u terorističke aktivnosti.
Na primjer, u lipnju 2024. ubijen je borac terorističke skupine Islamski džihad koji je bio zaposlen u organizaciji.
U rujnu je postalo poznato da je još jedan zaposlenik služio kao snajperist palestinske milicije Hamas.
Reakcija Francuske, Britanije i Kanade
U izjavi, koju je objavilo britansko Ministarstvo vanjskih poslova na svojim web stranicama, navodi se da bi Izrael trebao dopustiti nevladinim organizacijama da u Izraelu djeluju održivo i kontinuirano te osigurati UN-u nastavak rada u Pojasu Gaze.
"Izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog ponovnog pogoršanja humanitarne situacije u Gazi koja je i dalje katastrofalna", stoji u izjavi ministara vanjskih poslova Kanade, Danske, Finske, Francuske, Islanda, Japana, Norveške, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.
Također se navodi da bi Izrael trebao ukinuti "nerazumna ograničenja" na određeni uvoz, kako su ih nazvala ministarstva, uključujući medicinsku opremu i opremu za skloništa, te otvoriti granične prijelaze kako bi se povećao dotok humanitarne pomoći u Gazu.
