Okupirana zapadna obala
FOTO, VIDEO / Izrael demolirao UN-ovu zgradu u Jeruzalemu: "Presedan bez presedana"
Izrael je započeo rušenje zgrada unutar sjedišta Agencije Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice (UNRWA) u okupiranom Istočnom Jeruzalemu, dok krajnje desna vlada pojačava pritisak na humanitarne organizacije koje pružaju prijeko potrebnu pomoć Palestincima u Gazi.
UNRWA je u utorak priopćila da su izraelske snage zaplijenile uređaje zaposlenika i prisilno ih izbacile iz sjedišta u četvrti Sheikh Jarrah. „Ovo je presedan bez presedana, ne samo napad na UNRWA i njezine prostorije. Riječ je o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava te privilegija i imuniteta Ujedinjenih naroda“, navodi se u priopćenju, prenosi Al Jazeera.
Kasnije u utorak, izraelske snage ispalile su suzavac na palestinsku trgovačku školu u drugom napadu na objekt UN-a u okupiranom Istočnom Jeruzalemu.
Lokalni izvori ranije su izvijestili da je skupina izraelske vojske, u pratnji buldožera, upala u kompleks UNRWA-e nakon što je zapečatila okolne ulice i pojačala vojnu prisutnost u tom području, te potom započela rušenje objekata unutar kompleksa, prema palestinskoj novinskoj agenciji Wafa.
Prema riječima čelnika UNRWA-e Philippea Lazzarinija, na mjestu događaja bili su i izraelski zastupnici te članovi vlade, koji je rekao da je napad uslijedio „nakon drugih koraka koje su izraelske vlasti poduzele kako bi izbrisale identitet palestinskih izbjeglica“.
Upozorio je i da će se „ono što se danas događa UNRWA-i sutra dogoditi bilo kojoj drugoj međunarodnoj organizaciji ili diplomatskoj misiji“ bilo gdje u svijetu.
Izrael je više puta napadao UNRWA zbog, kako tvrdi, pro-palestinskih sklonosti te je optuživao agenciju za veze s Hamasom, bez predočenja dokaza, što je UNRWA snažno demantirala. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je rušenje provedeno u skladu s novim zakonom kojim se zabranjuje djelovanje te organizacije.
Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izjavio je da je osobno pratio ekipe do sjedišta UNRWA-e te taj dan nazvao „povijesnim“. Izrael je povukao dozvole za rad 37 humanitarnih organizacija, uključujući Liječnike bez granica (MSF) i Norveško vijeće za izbjeglice, zbog nepoštivanja novih vladinih propisa.
Nova pravila zahtijevaju od međunarodnih nevladinih organizacija koje djeluju u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali da dostave detaljne informacije o zaposlenicima, kao i o financiranju i operacijama.
Izvještavajući iz Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali, novinarka Al Jazeere Nida Ibrahim rekla je da je eskalacija uslijedila nakon „mjeseci izraelskog obračuna s Palestincima u Gazi“ i zabrane agencijama „da pružaju pomoć Palestincima kojima je ona ondje prijeko potrebna“.
Dodala je da se to događa uoči prve godišnjice velikog izraelskog napada na tri palestinska izbjeglička kampa te nakon „opsežne“ operacije u Hebronu.
„Izraelske snage započele su rušenje kuća i cesta u onome što mnogi vide kao pokušaj promjene simbolike tih kampova i onoga što oni nalikuju i predstavljaju, a to je palestinski identitet i palestinsko pravo na povratak u domove iz kojih su raseljeni“, dodala je Ibrahim.
Prošlog tjedna glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da bi mogao pokrenuti postupak protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde ako ne povuče zakone usmjerene protiv UNRWA-e i ne vrati zaplijenjenu imovinu i nekretnine.
U pismu Netanyahuu od 8. siječnja, Guterres je naveo da UN ne može ostati ravnodušan prema „postupcima Izraela koji su u izravnoj suprotnosti s obvezama Izraela prema međunarodnom pravu. Oni se moraju bez odgode poništiti“.
Izraelski parlament donio je u listopadu 2024. zakon kojim se UNRWA-i zabranjuje djelovanje u Izraelu te se izraelskim dužnosnicima zabranjuje bilo kakav kontakt s tom agencijom. Zakon je prošlog mjeseca izmijenjen kako bi se zabranila opskrba električnom energijom i vodom objektima UNRWA-e.
Izraelske vlasti su također prošlog mjeseca zaplijenile urede UNRWA-e u okupiranom Istočnom Jeruzalemu. Ujedinjeni narodi Istočni Jeruzalem smatraju okupiranim teritorijem, dok Izrael cijeli Jeruzalem smatra dijelom svoje države.
