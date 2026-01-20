UNRWA je u utorak priopćila da su izraelske snage zaplijenile uređaje zaposlenika i prisilno ih izbacile iz sjedišta u četvrti Sheikh Jarrah. „Ovo je presedan bez presedana, ne samo napad na UNRWA i njezine prostorije. Riječ je o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava te privilegija i imuniteta Ujedinjenih naroda“, navodi se u priopćenju, prenosi Al Jazeera.