Izraelske snage blokiraju palestinske uzgajivače maslina na okupiranoj Zapadnoj obali

N1 Info
27. lis. 2025. 12:23
Israeli forces hinder access of Palestinians to olive trees during olive harvest, in the village of Cooper, near Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, October 25, 2025. REUTERS/Mohammed Torokman
REUTERS / Mohamad Torokman

Već drugi tjedan palestinski poljoprivrednici su blokirani, uznemiravani i uhapšeni dok pokušavaju obaviti godišnju berbu maslina na vlastitom zemljištu. Nasilje izraelskih vojnika i doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali poraslo je od početka rata u Gazi u listopadu 2023.

Izraelske snage blokirale su više palestinskih poljoprivrednika na okupiranoj Zapadnoj obali da dođu do svojih maslinika radi berbe, izvještava Wafa.

Novinska agencija izvijestila je da su izraelske snage ušle u grad Sinjil, sjeverno od Ramallaha, prisiljavajući poljoprivrednike da napuste područje, javlja Al Jazeera.

Agresija prema Palestincima na Zapadnoj obali povećala se posljednjih tjedana tijekom sezone berbe maslina. Iza uznemiravanja i napada stoje i izraelski vojnici i doseljenici.

Prošli tjedan, Odbor otpora zidu i naseljima, promatrač kojeg podržavaju Palestinske vlasti i koji prati nasilje doseljenika, rekao je da je tijekom sezone berbe, koja je započela prije nešto više od dva tjedna, bilo više od 150 napada na palestinske uzgajivače maslina. Sedamnaest napada izvela je izraelska vojska.

IDF izrael izraelska vojska maslinici okupacija zapadne obale zapadna obala

