Izraelske snage blokiraju palestinske uzgajivače maslina na okupiranoj Zapadnoj obali

Već drugi tjedan palestinski poljoprivrednici su blokirani, uznemiravani i uhapšeni dok pokušavaju obaviti godišnju berbu maslina na vlastitom zemljištu. Nasilje izraelskih vojnika i doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali poraslo je od početka rata u Gazi u listopadu 2023.
Izraelske snage blokiraju palestinske uzgajivače maslina da dođu do zemljišta na okupiranoj Zapadnoj obali
Izraelske snage blokirale su više palestinskih poljoprivrednika na okupiranoj Zapadnoj obali da dođu do svojih maslinika radi berbe, izvještava Wafa.
Many horrific videos appeared out of the West Bank on Sunday, as crowds of Israeli settlers reportedly attacked and severely beat dozens of Palestinian olive farmers near the town of Turmus Ayya in Ramallah and al-Bireh. One video, filmed by an American journalist who was… pic.twitter.com/ouQmFlR5va— OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2025
Novinska agencija izvijestila je da su izraelske snage ušle u grad Sinjil, sjeverno od Ramallaha, prisiljavajući poljoprivrednike da napuste područje, javlja Al Jazeera.
Agresija prema Palestincima na Zapadnoj obali povećala se posljednjih tjedana tijekom sezone berbe maslina. Iza uznemiravanja i napada stoje i izraelski vojnici i doseljenici.
For the second week, Palestinian farmers are being blocked, harassed and arrested as they try to undertake the annual olive harvest on their own lands. Israeli soldier and settler violence in the occupied West Bank has surged since the war on Gaza began in October 2023. pic.twitter.com/H0nVzA3CzE— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 26, 2025
Prošli tjedan, Odbor otpora zidu i naseljima, promatrač kojeg podržavaju Palestinske vlasti i koji prati nasilje doseljenika, rekao je da je tijekom sezone berbe, koja je započela prije nešto više od dva tjedna, bilo više od 150 napada na palestinske uzgajivače maslina. Sedamnaest napada izvela je izraelska vojska.
