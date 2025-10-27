Izraelske snage blokiraju palestinske uzgajivače maslina na okupiranoj Zapadnoj obali

Prošli tjedan, Odbor otpora zidu i naseljima, promatrač kojeg podržavaju Palestinske vlasti i koji prati nasilje doseljenika, rekao je da je tijekom sezone berbe, koja je započela prije nešto više od dva tjedna, bilo više od 150 napada na palestinske uzgajivače maslina. Sedamnaest napada izvela je izraelska vojska.