Izraelski "Air Force One" satima kružio iznad Mediterana: Sklonjen je na sigurno

Deutsche Welle
02. ožu. 2026. 07:36
Israel's state aircraft "Wings of Zion" is parked at BER Airport in Schoenefeld, Brandenburg, Germany, March 1, 2026. REUTERS/ Axel Schmidt
REUTERS/ Axel Schmidt

Državni zrakoplov Izraela "Krila Ciona" sklonjen je na sigurno i to u Berlinsku zračnu luku, piše DW. Navodno je to standardna procedura kada se radi o izraelskom "Air Force One".

"Krila Ciona" (Wings of Zion) službeni zrakoplov kojim se služe, kako izraelski premijer tako i izraelski predsjednik, se nalazi u odvojenom dijelu kompleksa zračne luke Berlin/Brandenburg. Jedan novinar agencije Dpa se osobno uvjerio da se zrakoplov popularno nazvan i izraleski "Air Force One" nalazi na sjeveroistoku Njemačke, piše DW

Kako navodi Dpa, izraleski državni zrakoplov je nakon napada Izraela i SAD-a na Iran u subotu poletio iz zračne luke u Beershebi. Nakon toga je, kako prenosi internetska stranica "Flightradar", satima kružio iznad Mediterana da bi naposlijetku sletio u zračnu luku Berlin/Brandenburg jugoistočno od njemačke prijestolnice.

Ni zračna luka niti veleposlanstvo Izraela u Njemačkoj nisu odgovorili na upit medija o svrsi boravka državne letjelice tipa Boeing 767 koja je slžbeno dio Izraelskih zračnih snaga.

Sklanjanje zrakoplova izvan Izraela je dio standardne sigurnosne procedure koja se prakticirala i prilikom proteklih sukoba s Iranom kada su rakete i dronovi padali po Izraelu.

Boeing 767 je u vlasništvu Izraela od 2016. kada je letjelica kupljena od australske kompanije Quantas koja ga je do tog trenutka koristila 20 godina.

