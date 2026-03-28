Izraelski general-pukovnik: "Podižem deset crvenih zastava prije nego se IDF uruši sam u sebe"

IDF bi se uskoro mogao urušiti ako se ne pronađe rješenje za manjak ljudstva, upozorio je načelnik Glavnog stožera IDF-a general-pukovnik Eyal Zamir tijekom sjednice sigurnosnog kabineta održane u srijedu.
„Podignuo sam deset crvenih zastava prije nego što se IDF uruši sam u sebe“, rekao je Zamir na sjednici kabineta, što je potvrdio The Jerusalem Post.
Izvori iz IDF-a također su rekli za Post da postoji golema zabrinutost zbog ozbiljnog nedostatka ljudstva, osobito usred aktualnog rata. Čak i u mirnodopskim uvjetima Izrael bi trebao više vojnika – a ne manje – na granicama s Gazom, Libanonom, Sirijom i na Zapadnoj obali, dodali su izvori.
Ako vlada ne poveća broj vojnika, pojavit će se velika prazna mjesta u obrani, upozorili su. Također još uvijek nije donesen zakon koji bi značajno povećao regrutaciju haredija (ultraortodoksnih Židova) u vojsku, što dodatno pridonosi nedostatku ljudstva.
Prije operacije „Roaring Lion“, vlada je ubrzano gurala kontroverzni zakon za koji se tvrdilo da će provoditi regrutaciju haredija. Kritičari su tvrdili da je prijedlog politička mjera namijenjena umirivanju haredi stranaka u koaliciji premijera Benjamina Netanyahua te da zapravo ne bi učinkovito provodio regrutaciju.
Zakon o regrutaciji haredija ‘stavljen na čekanje’
Netanyahu je na početku operacije „Roaring Lion“ objavio da će zakon biti „stavljen na čekanje“ radi jedinstva i da se neće dalje gurati tijekom rata. Oporbeni političari oštro su kritizirali vladu nakon Zamirovih izjava, upozoravajući da bi nedostatak pripremljenosti i neprovođenje regrutacije haredija mogli dovesti do velike sigurnosne krize u zemlji.
Bivši načelnik stožera IDF-a Gadi Eisenkot (Yashar!) rekao je da je uvođenje zakona o obveznom služenju za sve „nužnost trenutka. To je moralni imperativ. Samo to će vratiti Izrael na pravi put, ispuniti misiju IDF-a i zaštititi sigurnost Izraela.“
Vođa stranke Reservists Yoaz Hendel izjavio je: „Načelnik stožera je u pravu. Slušajte ga. Za pobjedu su potrebni vojnici. Vlada stalno koristi pričuvnike kao resurs i iscrpljuje ih do krajnjih granica.“
„Čak i ako su pred kamerama rekli da su zamrznuli zakon o izbjegavanju vojne obveze, u praksi nastavljaju preusmjeravati novac institucijama koje potiču izbjegavanje i ne provode postojeći zakon“, dodao je Hendel.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
