Pusić: Netanyahuov cilj je od Irana napraviti Libanon

Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Vesna Pusić, nekadašnja ministrica vanjskih poslova. Razgovarale su o trenutačnom stanju rata SAD-a i Izraela protiv Irana.
"Ne može se procijeniti je li Donald Trump ostvario svoj cilj jer on sam nije imao jasnu sliku o tome što je zapravo cilj američke intervencije i rata protiv Irana. S američke strane smo čuli barem pet različitih objašnjenja: promjena režima, zaustavljanje nuklearnog programa, sprječavanje napada na SAD, zaštita građana Irana. To su sve bili razlozi u razno vrijeme", kaže Vesna Pusić.
"Vjerojatno je najvjerodostojniji onaj koji je Marco Rubio iznio, a to je da su oni znali da će Izrael napasti te da bi nakon toga američki ciljevi u Zaljevu bili gađani. Drugim riječima, izraelski premijer Benjamin Netanyahu de facto je odlučio o ratu", dodala je.
Pusić smatra da je Trumpov cilj trenutno - pronaći izlazak iz rata.
"O ratu se govori kao o "ratu po izboru", to je možda tako, ali to je bio rat po Netanyahuovom izboru, Trump je slijedio. SAD je velika sila pa se prezentira kao da ima vodstvo u cijeloj stvari. Mislim da Trump sada traži način kako da izađe zato što je napad na Iran očito loše pripremljen, s nejasnim ciljem", kaže.
Posebno se osvrnula i na države Perzijskog zaljeva, koje su, osim Izraela, bile mete iranskog odgovora nakon što su omogućile SAD-u korištenje zračnog prostora i vojnih baza za napade na Iran.
"Najviše su platili građani Irana, a drugi veliki gubitnik su bogate i dosad stabilne države Zaljeva, poput Katara, Saudijske Arabije, UAE-a. Te države su maksimalno stradale i trpjet će dugo posljedice rata. Mislim da najviše što Trump u ovom trenutku može postići de facto je ono o čemu se pregovaralo prije rata u Ženevi, a to je zaustavljanje iranskog nuklearnog programa", kaže Pusić.
"Večina američkih baza u državama Zaljeva je onesposobljena. O tome se puno ne govori. Najviše su patile države Zaljeva, Kataru će trebati jedno pet godina, ako sad rat završi, da ponovno osposobi svoja plinska postrojenja", dodaje.
Što se tiče Izraela, kaže:
"Ovo je prešlo granice Netanyahuovog pokušaja da politički profitira i ostane na slobodi. Kao što je sam rekao, taj rat protiv Irana je nešto što on sanja 40 godina. Izrael, tj. Netanyahuova vlada, za razliku od SAD-a ima jasni cilj i razlog za ulazak u rat. Oni računaju da će profitirati bez obzira kako da rat završi", kaže.
"Ako vlast u Iranu ostane ista, ovaj rat će tako dramatično oslabiti države Zaljeva jer Izrael nije dobro raspoložen prema činjenici da su te bogate zemlje imale tako dobre odnose s Washingtonom, da su utjecajne i prosperitetne. Dakle, Izrael će profitirati time što će te zemlje biti oslabljene. Ako se promijeni vlast u Iranu, Izrael će postati vojni hegemon u regiji. Što god se dogodi, Netanyahu računa da će profitirati."
Dodaje kako je pravi cillj Izraela od Irana napraviti državu koja se ne može braniti.
"Netanyahuov faktički cilj je da se od Irana napravi neka vrsta Libanona, slabe države koju Izrael kada god se odluči može napasti, kao što sad vidimo da se događa u Libanonu. Dakako, Iran nije Libanon", kaže Pusić.
Što se tiče hrvatskog državnog stava, kaže:
"Predsjednik i Vlada su sukreatori vanjske politike, ali provoditelj je Vlada. Predsjednik tu i tamo kaže neke stvari s kojima se nekada, recimo, ne bih složila, ali s nekima bih se složila. Recimo, s tim da se strani diplomati nemaju što miješati u hrvatsku vanjsku politiku", kaže Vesna Pusić.
