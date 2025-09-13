HERZI HALEVI
Bivši šef IDF-a: Više od 200.000 Palestinaca ubijeno ili ranjeno u Gazi
Bivši izraelski vojni zapovjednik Herzi Halevi potvrdio je da je više od 200.000 Palestinaca ubijeno ili ranjeno u ratu u Gazi, te da „niti jednom“ tijekom sukoba vojne operacije nisu bile ograničene pravnim savjetima.
Brojke Ministarstva zdravstva Gaze odbacuje se kao Hamasovu propagandu
Kako piše Julian Borger u tekstu za Guardian, Halevi je u ožujku odstupio s funkcije načelnika Glavnog stožera nakon što je 17 mjeseci predvodio Izraelske obrambene snage (IDF), dok se rat približava svojoj drugoj godišnjici.
Umirovljeni general rekao je na jednom skupu na jugu Izraela početkom ovoga tjedna da je više od 10% od 2,2 milijuna stanovnika Gaze ubijeno ili ranjeno – „više od 200.000 ljudi“.
Ta procjena je značajna jer je vrlo bliska trenutačnim brojkama koje objavljuje Ministarstvo zdravstva Gaze, a koje izraelski dužnosnici često odbacuju kao Hamasovu propagandu, iako međunarodne humanitarne agencije te podatke smatraju vjerodostojnima.
Službeni bilans trenutačno iznosi 64.718 ubijenih Palestinaca u Gazi i 163.859 ranjenih od početka rata 7. listopada 2023. Strahuje se da su mnogi još uvijek zatrpani pod ruševinama.
Najmanje 40 ljudi prijavljeno je ubijeno u izraelskim napadima u petak, uglavnom u okolici Gaze.
Statistike Ministarstva zdravstva Gaze ne razlikuju civile i borce, no podaci izraelske vojne obavještajne službe, koji su procurili u javnost za razdoblje do svibnja ove godine, sugeriraju da je više od 80% poginulih bilo civili.
Oko 1.200 ljudi ubijeno je u početnom napadu Hamasa 7. listopada, koji je pokrenuo rat, među kojima je bilo 815 izraelskih i stranih civila.
It's rare to see war criminals openly and proudly confess to their crimes. Kudos to Halevi. https://t.co/LPJAsJmbrm— TheRealJohnSeal (@TheRealJohnSeal) September 12, 2025
„Ovo nije nježan rat“
„Ovo nije nježan rat. Skinuli smo rukavice od prve minute. Nažalost, ne i ranije“, rekao je Halevi, sugerirajući da je Izrael trebao zauzeti oštriji stav prema Gazi i prije napada 7. listopada.
Bivši zapovjednik govorio je u utorak navečer stanovnicima mošava Ein HaBesor (poljoprivredna zadruga), koji su uspjeli odbiti Hamasove napadače prije dvije godine. Snimku njegovih izjava objavio je portal Ynet.
„Nitko ne djeluje nježno“, rekao je Halevi, ali je inzistirao da IDF djeluje u okvirima međunarodnog humanitarnog prava. Tu tvrdnju izraelski dužnosnici ponavljaju tijekom cijelog rata, naglašavajući da su vojni pravnici uključeni u operativne odluke.
Međutim, Halevi je negirao da su pravni savjeti ikada utjecali na njegove ili odluke njegovih neposrednih podređenih u Gazi ili šire na Bliskom istoku.
„Niti jednom me nitko nije ograničio. Niti jednom. Ni glavna vojna tužiteljica [pravnica Yifat Tomer-Yerushalmi] koja, usput, nema ovlasti da me ograniči“, rekao je.
U izjavi koja nije bila na snimci, ali ju je citirao Ynet, Halevi je sugerirao da je glavna uloga vojnih pravnika da uvjere svijet u zakonitost poteza IDF-a.
„Postoje pravni savjetnici koji kažu: znat ćemo kako ovo obraniti pravno u svijetu, i to je veoma važno za državu Izrael“, citiran je Halevi.
IDF bez komentara
IDF je zamoljen za komentar na Halevijeve izjave o broju poginulih i ulozi vojnih pravnika, ali do petka navečer nije odgovorio.
Michael Sfard, izraelski odvjetnik za ljudska prava, rekao je da Halevijeve izjave „potvrđuju da pravni savjetnici služe kao pečat odobrenja“.
„Generali ih vide kao ‘obične’ savjetnike čije savjete mogu prihvatiti ili odbaciti, a ne kao profesionalne pravnike čije pravne pozicije određuju granice dopuštenog i zabranjenog“, rekao je Sfard.
U srijedu je list Haaretz izvijestio da je Halevijev nasljednik na mjestu načelnika Glavnog stožera, Eyal Zamir, ignorirao pravne savjete Tomer-Yerushalmi.
Ona je navodno preporučila da se naredbe za evakuaciju oko milijun stanovnika Gaze odgode dok se na jugu Gaze ne osiguraju kapaciteti za njihov prihvat.
Mnogi od 40 palestinskih žrtava u petak stradalih u izraelskim napadima, prema izvješćima, bili su upravo oni koji nisu mogli otići na jug, ili nisu željeli napustiti svoje domove i skloništa kako bi se izložili riziku odlaska u dijelove Gaze gdje nema zaštite od bombardiranja.
