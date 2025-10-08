Oglas

Osjetljivo mjesto

VIDEO / Izraelski ministar molio za potpunu pobjedu nad Hamasom u kompleksu džamije Al-Akse

author
Hina
|
08. lis. 2025. 12:44
Itamar Ben-Gvir
Jewish Power/Handout via REUTERS

Krajnje desni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir u srijedu se molio u kompleksu džamije Al-Akse u Jeruzalemu i pozvao premijera Benjamina Netanyahua da teži "potpunoj pobjedi" nad Hamasom u Gazi.

U videu snimljenom pokraj jednog od najosjetljivijih mjesta na Bliskom istoku, Ben-Gvir je u jeruzalemskom kompleksu Židovima poznatome kao Brdo hrama, a muslimanima kao Plemenito svetište rekao da dvije godine nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. koji je pokrenuo rat u Gazi, Izrael "pobjeđuje".

U drugom videu se vidi kako se Ben-Gvir moli u kompleksu, što je novi izazov desetljećima starom shvaćanju koje dopušta samo muslimansko bogoslužje na tom mjestu.

„Svaka kuća u Gazi ima sliku Brda hrama, a danas, dvije godine kasnije, pobjeđujemo na Brdu hrama. Mi smo vlasnici Brda hrama“, rekao je Ben-Gvir u videu koji je objavila njegova stranka Židovska moć.

„Molim se samo da naš premijer omogući potpunu pobjedu i u Gazi i da uništi Hamas, a uz Božju pomoć vratit ćemo taoce i osigurati potpunu pobjedu“, rekao je Ben-Gvir.

"Vode se pregovori"

Njegove izjave objavljene su u trenutku kada Izrael i palestinska militantna skupina Hamas vode indirektne pregovore u Egiptu o oslobađanju svih preostalih izraelskih talaca u Gazi i okončanju rata u toj enklavi.

Ben-Gvir, poznat kao tvrdolinijaš puno prije nego što je pomogao Netanyahuu u formiranju najdesnije koalicijske vlade u povijesti Izraela, vodi nacionalističko-vjersku stranku Židovsku moć. Ranije je prijetio da će napustiti Netanyahuovu vladu ako Hamas ne bude potpuno uništen.

Kompleks Al-Aksa, u utvrđenom Starom gradu Jeruzalema, treće je po svetosti mjesto u islamu i najsvetije u judaizmu.

Prema osjetljivom višedesetljetnom dogovoru o "statusu quo" s muslimanskim vlastima, kompleksom Al-Aksa upravlja jordanska vjerska zaklada, a Židovi mogu posjećivati kompleks, ali ne i moliti se ondje. 

Ben-Gvir je više puta osporavao ta pravila. Njegova molitva ondje u kolovozu na Tiša B'av, dan posta u kojem se žali za uništenjem dvaju drevnih židovskih hramova koji su stajali na tom mjestu prije nekoliko stoljeća, potaknula je Netanyahua da objavi izjavu o predanosti Izraela statusu quo na tom mjestu. 

Sugestije da će Izrael promijeniti pravila u kompleksu Al-Aksa izazvale su ogorčenost u muslimanskom svijetu i rasplamsale nasilje u prošlosti.

Teme
Itamar Ben-Gvir

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

