Kako su američke sankcije uništile živote Iranaca, dok Trump tvrdi da želi ‘pomoći’

U objavi na svojoj platformi Truth Social u subotu napisao je: “Iran gleda u SLOBODU, možda kao nikada prije. SAD je spreman pomoći!!!” Te je stavove potom ponovio i u drugim javnim izjavama. No u njegovim tvrdnjama o želji da pomogne Irancima prešućuje se ključna činjenica: desetljeća američkih sankcija protiv Irana, uključujući one dodatno pooštrene pod Donaldom Trumpom, imale su središnju ulogu u ekonomskim krizama zemlje koje su bile glavni okidač sadašnjeg vala prosvjeda, piše Al Jazeera.