Hassan Haidar Diab: Iran je 40 godina pod sankcijama - što možeš napraviti kad nema novaca i sredstava?

Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista. Razgovarali su o političkoj situaciji na Bliskom istoku, prije svega u Iranu.
Pratim prosvjede od početka. Situacija je dramatična, bili su prosvjedi 2009, 2020. i 2022., ali ovoga puta su jaki, svaki dan se povećavaju. Ljudima je pun kufer svega, situacija je tamo katastrofalna. Ja sam bio u Iranu mnogo puta, svaki dan je sve gore i gore", kaže Hassan Haidar Diab.
Međutim, Haidar Diab smatra da su Iranci itekako sposobni sami riješavati probleme unutar svoje države, te da će eventualni vojni napad SAD-a samo polučiti kontraefekt.
"Ali ono što nije dobro je to što se SAD upleo u situaciju. Time daješ opravdanje režimu koji uvijek govori da se SAD i Izrael miješaju. Mislim da moramo pustiti Irance, oni su 1979. srušili šaha, mogu to napraviti i sada, bez ikakve pomoći", kaže.
"Donald Trump pokušava biti svjetski policajac i ako Iran bude napadnut, to će ih ujediniti. Iranci su izrazito ponosna nacija. Bez obzira na razlike, idu zajedno na neprijatelje, napad bi ih mogao ujediniti protiv SAD-a. To bi mogao biti kontraefekt", dodao je.
Kaže kako su na ulice izašle sve klase društva te da su se oni proširili iz velikih gradova i u ruralne djelove.
"Rekao bih da to više nisu ni prosvjedi nego je na neki način započela revolucija. Gotovo svi slojevi društva, bogataši, srednji sloj, sirotinja, svi izlaze na ulice. I evidentno je da prosvjedi nisu samo u velikim gradovima nego su se proširili i na mala mjesta gdje ih Revolucionarna ne može zaustaviti."
Međutim, nije siguran u kojem smjeru će se čitava priča kretati, a napominje i kako režim ima djelomično zavezane ruke zbog žestokih američkih sankcija.
"U kojem smjeru će ići prosvjedi? Hoće li biti neke reforme? Trenutno mi se čini da, što god napravili, neće uspijeti. Činjenica je da je Iran 40 godina pod sankcijama - što možeš napraviti kad nema novaca i sredstava? S druge strane, Iranci vide kako mnogo novaca ide izvan zemlje - Libanon, Palestina, Sirija - Hezbollah, Hamas...", kaže Hassan Haidar Diab.
