VIDEO / Izvanredno stanje u New Yorku: Urušio se dio nebodera

Evakuirano je četrdesetak stanova.
Zgrada se djelomično urušila u srijedu ujutro u četvrti Mott Haven u Bronxu, a prema navodima vatrogasne službe New Yorka (FDNY) sumnja se na eksploziju plina u oknu za otpad zgrade.
Djelomično urušavanje dogodilo se nešto nakon 8 sati ujutro. Deseci vatrogasaca izašli su na teren. Navodno je evakuirano oko 40 stanova.
BREAKING: There has been an explosion in a New York apartment and a part of the building has collapsed.— Sky News (@SkyNews) October 1, 2025
It has been reported that no one was injured.https://t.co/EaXlWwI1zA
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/abb5w6ON51
Prema izvješćima, do eksplozije plina došlo je u oknu za spaljivanje otpada. Nema prijava o ozlijeđenima, javlja lokalni Fox, a prenosi dnevnik.hr.
"Newyorčani, obaviješten sam o izvanrednoj situaciji koja se odvija u području Mott Haven u Bronxu," poručio je gradonačelnik New Yorka Eric Adams u objavi na X-u.
"Od hitnih službi dobivamo cjelovitu procjenu i nastavit ćemo pružati informacije. Molimo vas da izbjegavate to područje radi vlastite sigurnosti."
New Yorkers, I have been briefed about the emergency situation taking place in the Mott Haven area of the Bronx.— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 1, 2025
We are getting a full assessment from first responders and will continue to provide updates. Please avoid the area for your safety. https://t.co/r4d5Vem7Es
