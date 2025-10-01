Oglas

EKSPLOZIJA PLINA

VIDEO / Izvanredno stanje u New Yorku: Urušio se dio nebodera

N1 Info
01. lis. 2025. 16:36
New York
Screenshot / X

Evakuirano je četrdesetak stanova.

Zgrada se djelomično urušila u srijedu ujutro u četvrti Mott Haven u Bronxu, a prema navodima vatrogasne službe New Yorka (FDNY) sumnja se na eksploziju plina u oknu za otpad zgrade.

Djelomično urušavanje dogodilo se nešto nakon 8 sati ujutro. Deseci vatrogasaca izašli su na teren. Navodno je evakuirano oko 40 stanova.

Prema izvješćima, do eksplozije plina došlo je u oknu za spaljivanje otpada. Nema prijava o ozlijeđenima, javlja lokalni Fox, a prenosi dnevnik.hr.

"Newyorčani, obaviješten sam o izvanrednoj situaciji koja se odvija u području Mott Haven u Bronxu," poručio je gradonačelnik New Yorka Eric Adams u objavi na X-u.

"Od hitnih službi dobivamo cjelovitu procjenu i nastavit ćemo pružati informacije. Molimo vas da izbjegavate to područje radi vlastite sigurnosti."

eksplozija plina eric adams new york

