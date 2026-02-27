Izvješće IAEA-e: Iran mora hitno dopustiti inspekciju svih svojih nuklearnih postrojenja

ALEX HALADA / AFP

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je u petak povjerljivo izvješće u kojem poziva Iran da joj omogući inspekcije svih svojih nuklearnih postrojenja te posebno ukazuje na Isfahan kao lokaciju od interesa zbog novog pogona za obogaćivanje uranija i ondje uskladištenog uranija obogaćenog blizu razine potrebne za izradu nuklearnog oružja.

Izvješće je poslano državama članicama IAEA-e uoči tromjesečnog sastanka njezina 35-članog Upravnog odbora sljedeći tjedan, u trenutku kada se vode nuklearni pregovori između Sjedinjenih Država i Irana. Posljednji krug razgovora održan je u četvrtak, bez napretka.

Kao i prethodna izvješća IAEA-e, i ovo bi Washington mogao iskoristiti kao argument da Teheran nije bio transparentan u vezi sa svojim nuklearnim aktivnostima, u vrijeme kada je američki predsjednik Donald Trump rasporedio snage u regiji i zaprijetio novom vojnom akcijom.

Sjedinjene Države i Izrael bombardirali su iranske nuklearne lokacije prošlog lipnja, a Iran od tada odbija pokazati što se dogodilo s njegovim zalihama visoko obogaćenog uranija ili dopustiti inspektorima IAEA pristup mjestima gdje se obogaćivanje odvijalo.

„Iako je Agencija priznala da su vojni napadi na iranska nuklearna postrojenja stvorili neviđenu situaciju, ključno je da provede verifikacijske aktivnosti u Iranu bez daljnjeg odgađanja“, navodi se u izvješću koje je Reuters vidio.

"Nužno i hitno"

Dopustiti inspekcije "nužno je i hitno“, navodi se. Također se navodi da bi uspješan ishod američko-iranskih pregovora imao „pozitivan utjecaj na učinkovitu provedbu zaštitnih mjera u Iranu i rješavanje problema opisanih u ovom izvješću“.

IAEA procjenjuje da je Iran imao 440,9 kg uranija obogaćenog do 60% prije prošlogodišnjih izraelsko-američkih napada - dovoljno, ako se dodatno obogati, za 10 nuklearnih oružja, prema mjerilu IAEA.

Agencija i zapadne sile vjeruju da je većina toga još uvijek netaknuta. Washington želi da Teheran odustane od njega.

Izvješće je pružilo nove detalje o aktivnostima u Isfahanu, gdje su diplomati rekli da je velik dio najviše obogaćenog uranija Islamske Republike pohranjen u tunelskom kompleksu koji je, čini se, izbjegao uništenje prošlog lipnja.

Neposredno prije nego što je Izrael pokrenuo napad, Iran rekao da postavlja četvrti pogon za obogaćivanje u Isfahanu

Izvješće je prvi put potvrdilo da se ondje čuvao materijal obogaćen do 20% i 60%.

Na satelitskim snimkama, IAEA je primijetila "redovitu aktivnost vozila oko ulaza u tunelski kompleks u Isfahanu u kojem je bio pohranjen (uranij) obogaćen do 20% i 60% U-235...", navodi se.

Vjeruje se da su u američko-izraelskim napadima uništene ili teško oštećene tri lokacije za obogaćivanje uranija za koje se zna da su u to vrijeme radile.

Neposredno prije nego što je Izrael pokrenuo napad, Iran je rekao da postavlja četvrti pogon za obogaćivanje u Isfahanu, iako IAEA još uvijek ne zna njegovu točnu lokaciju niti je li operativan, navodi se u izvješću.

„Sve je veća zabrinutost zbog toga što Iran nikada nije Agenciji omogućio pristup svojem četvrtom prijavljenom postrojenju za obogaćivanje uranija otkako ga je Iran prvi put proglasio u lipnju prošle godine“, navodi se u izvješću.