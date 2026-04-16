Popila 14 tekila, pala i ozljedila se pa od kruzerske kompanije naplatila 300 tisuća dolara

Putnica na kruzeru, kojoj je posluženo previše alkohola i koja je zadobila moguću traumatsku ozljedu mozga nakon pada niz stube, dobila je odštetu od 220.000 funti.
Oglas
Diana Sanders dobila je najmanje 14 čašica tekile tijekom devet sati u siječnju 2024. dok je bila na brodu Carnival Radiance. Nedugo nakon što je napustila jedan od brodskih barova, pala je te zadobila potres mozga, glavobolje, ozljede leđa i modrice.
Četrdesetpetogodišnja medicinska sestra kasnije je pronađena bez svijesti u prostoru namijenjenom samo posadi, a na sudu je istaknuto i da nedostaje snimka nadzornih kamera s te večeri, piše portal Sky Newsa.
Porota u Miamiju presudila je u njezinu korist, zaključivši da je kompanija postupala nemarno.
Slučaj pokazuje inherentnu opasnost all-inclusive paketa pića koji potiču pretjeranu konzumaciju i stvaraju pritisak na slabo plaćeno osoblje da daje prednost napojnicama umjesto sigurnosti.“
Odšteta veća od tražene
Tijekom suđenja odvjetnik oštećene je tvrdio da su konobari trebali prestati posluživati Sanders čim je postala vidljivo pijana, a optužio je Carnival da "namjerno dizajnira brodove tako da se barovi nalaze na svakom koraku“ kako bi povećali profit.
Odšteta od 300.000 dolara veća je za 250.000 dolara od iznosa koji je tražen tijekom suđenja.
Odvjetnik je za NBC izjavio: "Dokazivanje prekomjernog posluživanja alkohola često je teško jer mnogi smatraju da su pojedinci sami odgovorni za svoju konzumaciju. Diana je priznala osobnu odgovornost, ali ključno pitanje je bilo odbijanje Carnivala da preuzme odgovornost za posluživanje osobe koja je očito bila pijana.“
Poslužili 33 alkoholna pića putniku koji je kasnije preminuo?
Carnival Cruise Line poručio je da se ne slaže s presudom te da postoje razlozi za novo suđenje i žalbu.
Njihovi odvjetnici tvrdili su da nije bilo dokaza da je Sanders "posrtala, spavala za šankom, govorila nerazgovijetno ili pokazivala druge znakove pijanstva“.
U odvojenom slučaju koji je još u tijeku, zaručnica muškarca koji je preminuo na kruzeru podnijela je tužbu protiv Royal Caribbean.
Tvrdi dasu mu poslužena 33 alkoholna pića te da je kompanija odgovorna nakon što su ga članovi posade oborili na tlo i stajali na njemu punom težinom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas