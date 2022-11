Podijeli:







Američke međuizbore za Newsroom je iz Chicaga komentirao povjesničar i politički analitičar Tvrtko Jakovina.

Predsjednik Joe Biden djeluje kao da je odahnuo, mnogi demokrati su strahovali da će im republikanci potpuno preuzeti kontrolu, da će se dogoditi “crveni val”. No on se nije dogodio.

“Istina i rekao bih da takav osjećaj nema samo on. Na Fox Newsu nema velikog oduševljenja i dalje se govori o tome da su demokrati prevenirali izbore dopisnim glasovanjem i da im je to suspektno. No i drugi mediji… Wall Street Journal izašao je s naslovom da su republikanci potrošili sjajnu priliku da bi zakucali na ovim izborima, iako još uvijek ne znači da glavni cilj neće osvariti – da osim Zastupničkog doma, što je izvjesno, osvoje i Senat”, rekao je Jakovina.

Sve se više govori da republikanci okreću leđa Donaldu Trumpu.

“To može biti jedna od važnih poslejdica izbora što se tiče tog krila, ali mislim da je još prerano za takav tip zaključaka. Sigurno unutar stranke Trump ima opoziciju i neki od njih su bez obzira koliko su konzervativni svhaćali da je velik broj Amerikanca glasao ovaj tjedan za demokrate ne zbog oduševljenja Bidenom i demokratima, ali jesu na vrijednosnom. Pitanje abortusa koje se otvorilo prije pola godine, 38 posto ispitanika je reklo da im je to glavno pitanje, 60 posto njih je glasalo za demokrate. Također mladi, rođeni u ovom tisućljeću, su glasali 3 prema 1 u korist demokrata”, kaže Jakovina.

Ističe i jedan indikativan trend: “U jednom nvoom okrugu u Michiganu pobijedio je afroamerički kandidat John James, bivši vojnik, koji je istaknu da je Bidenova politika loš. Kako je on rekao, ‘Biden nas vodi u svjetski rat u Europi’. Ta rečenica – uvođenje Aamerike u svjetski rat u Europi – bi također mogla sugerirati taj hladni odnos prema europskom sukobu koji traje pa možda i prema EU. Nema govora o nikakvim proruskim stavovima, ali ima o američkom izolacionizmu”.

A kada se govori o republikancima i predsjedničkim izborima 2024. ime koje se najčešće spominje, a da nije Donald Trump, je ono Rona DeSantisa, guvernera Floride.

“DeSantis djeluje dobro kada govori i on bi mogao vjeorjatno preskočiti na nacionalnu razinu. Ali ima puno onih koji su razmišljali za koje se smatralo i koji bi se mogli naći Trumpu na tom putu ili biti smetnja. DeSantis je u karijeri bio potpuno toliko na Trumpovoj strani, davao izjave da će tu vjerojatno doći i do osobnog animoziteta ili obračuna ako se to dogodi. Iako ne treba puno razloga da dođete Trumpu na pik. Oni koji znaju što se događa proteklih dana u njegovoj rezidenciji na Floridi kažu da navodno napada svakoga oko sebe pa i svoju suprugu, ne kriveći sebe, već kriveći sve druge. Tu treba još vidjeti hoće li Trump biti na taj način ististnu. Nezadovoljnici su postojali i prije i tijekom njegovog mandata. U republikanskoj stranci ima zagovornika vrijednosti koje je SAD prije širio po svijetu, no ti još uvijek nemaju ponovno dominantan glas. Cijela partija se pomaknula strašno prema desno i ovi izbori su pokazali da je ovakvo skretanje udesno koštalo republikance velike pobjede”, rekao je Jakovina.