"otvoreni smo za pregovore"
Lavrov: Da Amerikanci pod europskim pritiskom nisu odustali od sporazuma s Aljaske, imali bismo mir
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je 15. rujna Sjedinjene Države da su za godinu dana produljile rat Rusije protiv Ukrajine povlačenjem iz onoga što je nazvao „sporazumima iz Anchoragea“, navodno postignutima između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
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Moskva se više puta pozivala na dogovore sa sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci 2025., iako su američki dužnosnici poricali da su takvi sporazumi postojali.
Sergej Lavrov ustvrdio je da je povlačenje Washingtona iz navodnih dogovora, navodno pod pritiskom Europe, spriječilo završetak rata, prenosi Kyiv Independent.
„Da Amerikanci nisu odustali od sporazuma iz Anchoragea“ i da Europa nije „odvukla“ SAD od njih, „već bismo godinu dana živjeli bez rata“, rekao je Lavrov.
Predsjednik Volodimir Zelenski planira s Trumpom razgovarati o mogućim ograničenim prekidima vatre tijekom potencijalnog sastanka u New Yorku sljedećeg tjedna. Zelenski je 14. rujna rekao da želi razgovarati o zaustavljanju ruskih i ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu i u Crnom moru.
Sastanak bi se mogao održati na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda između 21. i 23. rujna, ako se rasporedi dvojice predsjednika usklade. Lavrov je rekao da se tijekom Opće skupštine UN-a u New Yorku također planira sastati s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom.
Trumpovi izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff početkom ovog mjeseca posjetili su Moskvu i Kijev u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore s mrtve točke. Posjet Kijevu bio je njihov prvi otkako je pokrenut najnoviji pokušaj oživljavanja pregovora.
Najkonkretniji rezultat njihova putovanja bio je dogovor Ukrajine, SAD-a i Rusije o nastavku trilateralnih pregovora. Prethodne runde donijele su malo političkog napretka, ali su dovele do važnih humanitarnih inicijativa, uključujući razmjene ratnih zarobljenika.
Lavrov je rekao da je Moskva i dalje otvorena za nastavak razgovora.
„Nikada nismo odbili pregovarati, a svi razgovori koji su se dosad vodili nisu prekinuti na našu inicijativu. Ako su naši kolege spremni, sasvim je moguće nastaviti ih“, rekao je.
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