Povod nije poznat
Policija upala u Gradsku upravu Slavonskog Broda: Poznato tko je na meti
Kako javlja SBonline, u prostorije slavonskobrodske Gradske uprave došlo je nekoliko policijskih službenika.
Oglas
Zasad nije službeno potvrđeno zašto je policija upala u Gradsku upravu.
Kako piše SBonline, pretpostavlja se da je jedan od razloga podnošenje kaznene prijave protiv gradonačelnika Mirka Duspare, pročelnice UO-a za gospodarstvo Ankice Majetić i još nekih gradonačelnikovih bliskih suradnika na osnovu niza navoda u medijima o netransparentnosti u radu i mogućim pogodovanjima nekim tvrtkama koje usko posluju s Gradom Slavonskim Brodom.
Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu odgovorilo je da se izvidi poduzimaju radi provjere navoda iz članaka objavljenih na više portala vezano uz pogodovanje pojedinim trgovačkim društvima kod izgradnje odbojkaškog terena na Vijušu.
Iz Policijske uprave brodsko-posavske kratko su potvrdili za SBonline da se u Gradskoj upravi zbilja provode provjere istinitosti navoda.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas