Oglas

Povod nije poznat

Policija upala u Gradsku upravu Slavonskog Broda: Poznato tko je na meti

author
N1 Info
|
10. kol. 2026. 10:19
>
12:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Slavonski Brod
Ivica Galovic/PIXSELL

Kako javlja SBonline, u prostorije slavonskobrodske Gradske uprave došlo je nekoliko policijskih službenika.

Oglas

Zasad nije službeno potvrđeno zašto je policija upala u Gradsku upravu.

Kako piše SBonline, pretpostavlja se da je jedan od razloga podnošenje kaznene prijave protiv gradonačelnika Mirka Duspare, pročelnice UO-a za gospodarstvo Ankice Majetić i još nekih gradonačelnikovih bliskih suradnika na osnovu niza navoda u medijima o netransparentnosti u radu i mogućim pogodovanjima nekim tvrtkama koje usko posluju s Gradom Slavonskim Brodom.

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu odgovorilo je da se izvidi poduzimaju radi provjere navoda iz članaka objavljenih na više portala vezano uz pogodovanje pojedinim trgovačkim društvima kod izgradnje odbojkaškog terena na Vijušu

Iz Policijske uprave brodsko-posavske kratko su potvrdili za SBonline da se u Gradskoj upravi zbilja provode provjere istinitosti navoda.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
gradska uprava slavonski brod

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ