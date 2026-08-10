Kako piše SBonline, pretpostavlja se da je jedan od razloga podnošenje kaznene prijave protiv gradonačelnika Mirka Duspare, pročelnice UO-a za gospodarstvo Ankice Majetić i još nekih gradonačelnikovih bliskih suradnika na osnovu niza navoda u medijima o netransparentnosti u radu i mogućim pogodovanjima nekim tvrtkama koje usko posluju s Gradom Slavonskim Brodom.