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VELIKA RAFINERIJA

VIDEO / Ukrajinski dronovi napali jedan od ključnih ruskih naftnih kompleksa, poginulo 12 ljudi

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N1info , Hina
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10. kol. 2026. 10:07
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rusija (1)
Screenshot: X

Grad Nižnekamsk u ruskoj Republici Tatarstan u ponedjeljak se našao na meti napada ukrajinskih dronova, a tamo se nalazi jedan od najvećih ruskih kompleksa za preradu nafte i petrokemiju.

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Prema navodima nadzornih kanala na Telegramu, stanovnici Nižnekamska i Čistopolja u Tatarstanu prijavili su da su iznad gradova vidjelivelik broj dronova. Na kanalima su objavljene i fotografije te snimke iz Nižnekamska na kojima se vide bespilotne letjelice i stupovi dima, piše Pravda.com.

Ruske vlasti u početku nisu komentirale situaciju. Vlasti Tatarstana kasnije su potvrdile da je Nižnekamsk bio meta napada dronovima.

"Republika je jutros bila izložena još jednom brutalnom napadu neprijateljskih bespilotnih letjelica. Veliki napad dronovima na grad Nižnekamsk je u tijeku. Napad je usmjeren i na industrijske i na civilne objekte", priopćile su vlasti. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 39 ozlijeđeno.

Šef Tatarstana Rustam Minnikhanov proglasio je razdoblje žalosti nakon ukrajinskog napada, rekao je gradonačelnik Nižnjekamska Radmir Beljajev.

U videozapisima na društvenim mrežama vidi se dim kako se diže iznad onoga što se čini kao rafinerija nafte. Reuters nije uspio neovisno provjeriti snimku.

U Nižnekamsku u Republici Tatarstan nalazi se jedan od najvećih i najmodernijih ruskih petrokemijskih i naftno-prerađivačkih kompleksa. U njemu posluju dvije velike kompanije – TANECO, u vlasništvu Tatnefta, i TAIF-NK – kao i proizvodni pogoni kompanije Sibur. Industrijski kompleks važan je dio ruske infrastrukture za opskrbu gorivom i energijom.

TANECO se smatra jednom od najmodernijih i strateški najvažnijih ruskih rafinerija nafte, s naprednim postrojenjima za preradu sirove nafte i proizvodnju goriva velikih razmjera.

TAIF-NK velika je kompanija za preradu nafte koja je specijalizirana za preradu sirove nafte i plinskog kondenzata.

Nizhnekamskneftekhim, koji je dio grupe Sibur, jedno je od najvećih petrokemijskih postrojenja u Europi. Proizvodi visokotehnološke proizvode, među kojima su sintetička guma i osnovni polimeri.

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Teme
napad dronovima nižnekamsk rat u ukrajini rusija ruska rafinerija ukrajina

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