VELIKA RAFINERIJA
VIDEO / Ukrajinski dronovi napali jedan od ključnih ruskih naftnih kompleksa, poginulo 12 ljudi
Grad Nižnekamsk u ruskoj Republici Tatarstan u ponedjeljak se našao na meti napada ukrajinskih dronova, a tamo se nalazi jedan od najvećih ruskih kompleksa za preradu nafte i petrokemiju.
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Prema navodima nadzornih kanala na Telegramu, stanovnici Nižnekamska i Čistopolja u Tatarstanu prijavili su da su iznad gradova vidjelivelik broj dronova. Na kanalima su objavljene i fotografije te snimke iz Nižnekamska na kojima se vide bespilotne letjelice i stupovi dima, piše Pravda.com.
Ruske vlasti u početku nisu komentirale situaciju. Vlasti Tatarstana kasnije su potvrdile da je Nižnekamsk bio meta napada dronovima.
🔥🛢️Russia’s TANECO oil refinery in Nizhnekamsk came under a drone attack early this morning.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 10, 2026
The refinery has a design processing capacity of about 15 million tonnes per year, making it one of Russia’s largest. pic.twitter.com/7fKNSkQm3b
🇺🇦🇷🇺 Ukrainian drone strike on Russia’s Nizhnekamsk kills 12 people and wounds 39 more— The Other Side Media (@TheOtherSideRu) August 10, 2026
Both industrial sites and civilian buildings were hit
Local authorities have declared a day of mourning for the victims pic.twitter.com/ujL4usNR9G
"Republika je jutros bila izložena još jednom brutalnom napadu neprijateljskih bespilotnih letjelica. Veliki napad dronovima na grad Nižnekamsk je u tijeku. Napad je usmjeren i na industrijske i na civilne objekte", priopćile su vlasti. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 39 ozlijeđeno.
Šef Tatarstana Rustam Minnikhanov proglasio je razdoblje žalosti nakon ukrajinskog napada, rekao je gradonačelnik Nižnjekamska Radmir Beljajev.
U videozapisima na društvenim mrežama vidi se dim kako se diže iznad onoga što se čini kao rafinerija nafte. Reuters nije uspio neovisno provjeriti snimku.
U Nižnekamsku u Republici Tatarstan nalazi se jedan od najvećih i najmodernijih ruskih petrokemijskih i naftno-prerađivačkih kompleksa. U njemu posluju dvije velike kompanije – TANECO, u vlasništvu Tatnefta, i TAIF-NK – kao i proizvodni pogoni kompanije Sibur. Industrijski kompleks važan je dio ruske infrastrukture za opskrbu gorivom i energijom.
TANECO se smatra jednom od najmodernijih i strateški najvažnijih ruskih rafinerija nafte, s naprednim postrojenjima za preradu sirove nafte i proizvodnju goriva velikih razmjera.
Ukrainian drones struck a series of targets across Russia and occupied territory overnight.— Clash Report (@clashreport) August 10, 2026
Drones set fire to the Galaktika shopping center in Makiivka, a former Epicentr seized by Russian forces in 2014.
They also struck the oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, while… pic.twitter.com/jcDW2Je7vA
TAIF-NK velika je kompanija za preradu nafte koja je specijalizirana za preradu sirove nafte i plinskog kondenzata.
Nizhnekamskneftekhim, koji je dio grupe Sibur, jedno je od najvećih petrokemijskih postrojenja u Europi. Proizvodi visokotehnološke proizvode, među kojima su sintetička guma i osnovni polimeri.
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