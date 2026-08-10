VIDEO / Ukrajinski dronovi napali jedan od ključnih ruskih naftnih kompleksa, poginulo 12 ljudi

Prema navodima nadzornih kanala na Telegramu, stanovnici Nižnekamska i Čistopolja u Tatarstanu prijavili su da su iznad gradova vidjelivelik broj dronova. Na kanalima su objavljene i fotografije te snimke iz Nižnekamska na kojima se vide bespilotne letjelice i stupovi dima, piše Pravda.com.