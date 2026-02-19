Oglas

jedan skijaš nestao

Jedna od najsmrtonosnijih lavina u američkoj povijesti odnijela 8 života

Hina
19. velj. 2026. 06:40
AFP
Louis DASSELBORNE / AFP

Osmero skijaša poginulo je u lavini u planinama Sierra Nevade u Kaliforniji, a jedan se smatra nestalim, objavile su vlasti u srijedu o jednoj od najsmrtnonosnijih nesreća te vrste u američkoj povijesti.

Spasioci su došli do šestero preživjelih po sniježnoj oluji koja je u Sierru posljednjih dana nanijela nekoliko metara novog snijega.

Lavina se dogodila u 11,30 sati kod Castle Peaka u Truckeeu u Kaliforniji, 15 kilometara sjeverno od jezera Tahoe i zatrpala skupinu skijaša.

Preživjeli su se zaštitili najlonskim ceradama i sa spasiocima komunicirali radijem i tekstualnim porukama.

Skijaši su završavali trodnevni izlet s vodičem. U skupini ih je bilo jedanaest i bili su smješteni u kolibama na visini 2300 metara.

Na Sierra Nevadu po tipičnoj zimi padne više od devet metara snijega, što je čini jednim od najsniježnijih mjesta na zapadnoj hemisferi.

U proteklih deset godina, u lavinama u SAD-u je godišnje smrtno stradalo prosječno 27 ljudi, prema podacima Centra za lavine u Coloradu.

Teme
kalifornija lavina

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

