Oglas

dobro se oporavlja

Joe Biden operiran zbog raka kože

author
N1 Info
|
05. ruj. 2025. 08:17
bivši predsjednik amerike joe biden
Alex WROBLEWSKI / AFP

Bivši američki predsjednik Joe Biden podvrgnut je operaciji raka kože, potvrdio je njegov glasnogovornik. Iako nije poznato kada je točno zahvat obavljen, Biden je krajem kolovoza snimljen kako izlazi iz crkve u Delawareu s velikim ožiljkom na glavi.

Oglas

Glasnogovornik je za NBC News izjavio da se 82-godišnji bivši američki predsjednik dobro oporavlja.

2023. mu uklonjen karcinom bazalnih stanica

Biden je podvrgnut Mohsovoj operaciji, metodi koja uključuje postupno uklanjanje slojeva tkiva i njihovu mikroskopsku analizu kako bi se osiguralo da su sve kancerogene stanice uklonjene.

Ovo nije prvi put da se Biden suočava s rakom kože. Tijekom 2023. godine s prsa mu je uklonjen karcinom bazalnih stanica, jedan od najčešćih oblika raka kože. Njegov liječnik tada je potvrdio da je svo kancerogeno tkivo uspješno uklonjeno.

Iste godine, i njegova supruga Jill Biden imala je operaciju uklanjanja dva karcinoma bazalnih stanica, jednog blizu oka i drugog na prsima, podsjeća Index.

Teme
joe biden

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ