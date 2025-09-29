Oglas

stižu u gazu

Još jedna država se priključila zaštiti humanitarne flotile s Gretom Thunberg

author
N1 Info
|
29. ruj. 2025. 16:25
global sumud flotila
REUTERS / Stefanos Rapanis

Turska je u nedjelju intervenirala kako bi evakuirala aktiviste s “Globalne Sumud Flotile” koja je plovila prema Gazi, nakon što je jedan od njezinih brodova doživio mehanički kvar u Sredozemlju.

Oglas

U petak krenula iz Grčke

Prema turskoj agenciji Anadolu i organizatorima flotile, brod Johnny M zadobio je pukotinu u strojarnici, što je potaknulo koordiniranu spasilačku operaciju.

Flotila, koja je ranije ovog mjeseca isplovila iz Barcelone, ima za cilj osporiti izraelsku pomorsku blokadu i dostaviti simboličnu pomoć Gazi.

Među putnicima su švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, kao i brojni aktivisti iz Europe i Sjedinjenih Država.

“Svi putnici sigurno su prebačeni na drugi brod,” objavili su organizatori na Instagramu. “Neki će nastaviti s flotilom, dok će se drugi iskrcati na kopno.” Kvar se dogodio u međunarodnim vodama između Krete, Cipra i Egipta, prenosi i24.

Turske vlasti, uz podršku Turskog Crvenog polumjeseca, nadzirale su evakuaciju.

Manji tehnički kvar

Kapetan Semih Fener, uključen u operaciju, naglasio je da “nije riječ o brodolomu, već o kontroliranom tehničkom kvaru.” Unatoč incidentu, organizatori su potvrdili da preostali brodovi planiraju nastaviti put prema Gazi u narednim danima, unatoč opetovanim izraelskim upozorenjima da će svaki pokušaj probijanja pomorske blokade biti zaustavljen.

Flotila odbila Papin zahtjev za iskrcavanje na Cipru

Ranije je flotila pomoći za Gazu odbila Papin prijedlog da promijeni misiju, odbivši iskrcati zalihe na Cipru pod nadzorom Vatikana. Umjesto toga, aktivisti inzistiraju da će nastaviti prema Gazi, unatoč sve većim rizicima na moru.

Rim je iznio prijedlog nakon što je konvoj navodno bio pogođen sumnjivim dronovima. Vlada premijerke Giorgije Meloni i Vatikan tvrdili su da bi Cipar bio sigurnije mjesto za predaju pomoći, nadajući se da će se izbjeći daljnji sukobi, no organizatori poručuju da su odlučni dostaviti pomoć izravno Palestincima u blokiranoj enklavi.

Teme
gaza greta thunberg humanitarna flotila sumud flotila

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ