Još jedna država se priključila zaštiti humanitarne flotile s Gretom Thunberg

Turska je u nedjelju intervenirala kako bi evakuirala aktiviste s “Globalne Sumud Flotile” koja je plovila prema Gazi, nakon što je jedan od njezinih brodova doživio mehanički kvar u Sredozemlju.
U petak krenula iz Grčke
Prema turskoj agenciji Anadolu i organizatorima flotile, brod Johnny M zadobio je pukotinu u strojarnici, što je potaknulo koordiniranu spasilačku operaciju.
Flotila, koja je ranije ovog mjeseca isplovila iz Barcelone, ima za cilj osporiti izraelsku pomorsku blokadu i dostaviti simboličnu pomoć Gazi.
Među putnicima su švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, kao i brojni aktivisti iz Europe i Sjedinjenih Država.
Turkey becomes third county to provide navy support to global sumud flotilla pic.twitter.com/ItDpGqPOo7— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 29, 2025
“Svi putnici sigurno su prebačeni na drugi brod,” objavili su organizatori na Instagramu. “Neki će nastaviti s flotilom, dok će se drugi iskrcati na kopno.” Kvar se dogodio u međunarodnim vodama između Krete, Cipra i Egipta, prenosi i24.
Turske vlasti, uz podršku Turskog Crvenog polumjeseca, nadzirale su evakuaciju.
Türkiye’s navy—2nd only to the US in NATO— Phantom Pain (@phantompain1984) September 29, 2025
㊙️ Finally now sails with Spain & Italy to protect the flotilla.
Stronger than any Zioɴist fleet, even fielding the aircraft carrier TCG Anadolu.
This is history: force united with dignity for safe passage. ✊🏼 https://t.co/Z3W0RVYHq0 pic.twitter.com/ER7pUJd6Z0
Manji tehnički kvar
Kapetan Semih Fener, uključen u operaciju, naglasio je da “nije riječ o brodolomu, već o kontroliranom tehničkom kvaru.” Unatoč incidentu, organizatori su potvrdili da preostali brodovi planiraju nastaviti put prema Gazi u narednim danima, unatoč opetovanim izraelskim upozorenjima da će svaki pokušaj probijanja pomorske blokade biti zaustavljen.
🚨 BREAKING: Greta Thunberg Update on the Global Sumud Flotilla Fleet pic.twitter.com/eyJQHusT0O— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 28, 2025
Flotila odbila Papin zahtjev za iskrcavanje na Cipru
Ranije je flotila pomoći za Gazu odbila Papin prijedlog da promijeni misiju, odbivši iskrcati zalihe na Cipru pod nadzorom Vatikana. Umjesto toga, aktivisti inzistiraju da će nastaviti prema Gazi, unatoč sve većim rizicima na moru.
Rim je iznio prijedlog nakon što je konvoj navodno bio pogođen sumnjivim dronovima. Vlada premijerke Giorgije Meloni i Vatikan tvrdili su da bi Cipar bio sigurnije mjesto za predaju pomoći, nadajući se da će se izbjeći daljnji sukobi, no organizatori poručuju da su odlučni dostaviti pomoć izravno Palestincima u blokiranoj enklavi.
