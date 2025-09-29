Još jedna država se priključila zaštiti humanitarne flotile s Gretom Thunberg

Rim je iznio prijedlog nakon što je konvoj navodno bio pogođen sumnjivim dronovima. Vlada premijerke Giorgije Meloni i Vatikan tvrdili su da bi Cipar bio sigurnije mjesto za predaju pomoći, nadajući se da će se izbjeći daljnji sukobi, no organizatori poručuju da su odlučni dostaviti pomoć izravno Palestincima u blokiranoj enklavi.