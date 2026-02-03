Kako će Mađarska presuditi Maji T.?

Čini se da su se te bojazni potvrdile, jer se Maja T. od izručenja neprekidno nalazi u samici. Pokušaj da se to promijeni štrajkom glađu u srpnju 2025. ostao je bez uspjeha. Maja T. uvjerena je da je vlastiti rodni identitet jedan od razloga za pooštrene uvjete pritvora: „To svakako igra ulogu“, rekla je Maja T. u intervjuu koji je Deutsche Welle vodio u zatvoru.