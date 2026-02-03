Kako će Mađarska presuditi Maji T.?

4. veljače u Budimpešti se očekuje presuda protiv osobe iz Njemačke osumnjičene za lijevi ekstremizam. Maja T. definira se kao nebinarna osoba. Suđenje je pravno sporno.
Ovaj kazneni postupak pred sudom u mađarskoj prijestolnici Budimpešti ima više dimenzija: uz pravnu i političku tu je i europska. Maja T. iz Jene (Tiringija) optužena je kao navodna članica lijevo-ekstremističke skupine koja je u veljači 2023. navodno napala sudionike godišnje međunarodne neonacističke manifestacije. Žrtve su djelomično teško ozlijeđene, piše DW.
Na početku suđenja u veljači 2025. Maja T. je odbila ponudu da prizna krivnju i prihvati kaznu od 14 godina zatvora. Mađarsko državno odvjetništvo sada traži kaznu do maksimalno 24 godine. Branitelj iz Njemačke zalaže se za oslobađajuću presudu. Presuda bi trebala biti izrečena 4. veljače.
Izručenje Mađarskoj bilo je nezakonito
Međutim, suđenje se uopće nije smjelo održati u Mađarskoj, jer je izručenje T. iz Njemačke u Mađarsku u lipnju 2024., prema Njemačkom ustavnom sudu, bilo nezakonito. Obrazloženje: nepotpuna vladavina prava u jednoj državi članici Europske unije (EU), kojom od 2010. godine sve autoritarnije upravlja premijer Viktor Orban.
Osim toga, Maja T. sebe ne doživljava isključivo kao mušku ili žensku osobu. Takve nebinarne osobe u Mađarskoj moraju još više nego u drugim zemljama računati s diskriminacijom. Na taj problematični aspekt je Ustavni sud također ukazao.
Čini se da su se te bojazni potvrdile, jer se Maja T. od izručenja neprekidno nalazi u samici. Pokušaj da se to promijeni štrajkom glađu u srpnju 2025. ostao je bez uspjeha. Maja T. uvjerena je da je vlastiti rodni identitet jedan od razloga za pooštrene uvjete pritvora: „To svakako igra ulogu“, rekla je Maja T. u intervjuu koji je Deutsche Welle vodio u zatvoru.
Uoči izricanja presude, zatvorenik/ca iz njemačkog sveučilišnog grada Jene, čiji je slučaj postao političko pitanje, želi se još jednom osobno očitovati o kaznenom postupku i iskustvima u zatvoru. To je u razgovoru za DW najavio otac Wolfram Jarosch. Prosvjed koji je on prijavio, kao i druge planirane demonstracije solidarnosti, bili su zabranjeni. Vlasti su to obrazložile mogućnošću sudjelovanja članova terorističke organizacije u prosvjedima.
„Antifa Ost“ u Mađarskoj na popisu terorističkih organizacija
Time se misli na takozvanu „Antifu Ost“, koja je 2025. u Mađarskoj, po uzoru na mjere koje je protiv organizacija s pojmom „Antifa" u nazivu uveo američki predsjednik Donald Trump u SAD-u, stavljena na popis terorističkih organizacija. No istodobno desni ekstremisti u Mađarskoj ne moraju strahovati od takvih mjera. Naime 14. veljače, deset dana nakon očekivane presude protiv Maje T., neonacisti iz cijele Europe ponovno će u Budimpešti obilježavati takozvani „Dan časti“.
„Oni smiju marširati u SS-uniformama i s kukastim križevima“, ogorčeno kaže otac Wolfram Jarosch. „Ali protuprosvjed je ove godine zabranjen.“ Tijekom tih prosvjeda 2023. došlo je do nasilnih napada na navodne neonaciste.
Jarosch je također razočaran neuspješnim diplomatskim naporima. Predstavnici njemačkog veleposlanstva u Mađarskoj više su puta posjetili Maju T. u zatvoru i bili prisutni u sudnici kao promatrači suđenja. Osim toga, ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u srpnju 2025. najavio je da će se zauzeti za bolje uvjete pritvora – očito bez uspjeha.
„Bit će donesena politička presuda“
Jarosch gotovo da više nema nade u pravednu presudu. Hoće li Maja T. u slučaju višegodišnje zatvorske kazne podnijeti žalbu, prema riječima oca još je otvoreno. Ako bi se presuda osporila, njegovo bi dijete najprije moralo ostati u Mađarskoj. Ako bi se, pak, prihvatila odluka prvostupanjskog suda, moglo bi biti premješteno u njemački zatvor.
Takvo obećanje već postoji, rekao je Jarosch. „Mogu se samo nadati da će se mađarska strana doista držati obećane repatrijacije.“ U to, međutim, sumnja, jer su izostali i ranije obećani poboljšani uvjeti pritvora u budimpeštanskom zatvoru.
S najgorim računa i njemački zastupnik u Europskom parlamentu Martin Schirdewan, koji je Maju T. više puta posjetio u zatvoru: „Bit će donesena politička presuda“, strahuje političar stranke Ljevica u intervjuu za DW, pozivajući se na manjkavosti vladavine prava u Mađarskoj. Zbog ponovljenog kršenja temeljnih vrijednosti, Europska komisija početkom 2025. uskratila je toj državi članici EU-a nešto više od milijardu eura sredstava namijenjenih strukturno slabim regijama.
Schirdewanova pesimistična prognoza proizlazi i iz onoga što je doživio kao promatrač u sudnici: državno odvjetništvo zahtijevalo je da presuda ima „strog, odvraćajući karakter“. Schirdewan upućuje i oštre optužbe na račun Europske komisije i njemačke vlade: obje su, kaže, propustile javno i glasno intervenirati.
Upitni dokazi iz nadzornih kamera
Mađarski branitelj Maje T., Tamas Bajaky, u svojoj je završnoj riječi ponajprije kritizirao postupanje državnog odvjetništva. Videozapise s javnih nadzornih kamera koji su prikazani na suđenju, a bilježe nasilne napade na neonaciste, smatra potpuno neprimjerenima kao dokazni materijal.
Na jednoj snimci državno odvjetništvo je, prema njegovim riječima, identificiralo maskiranu osobu kao Maju T. „Ta osoba prolazi, vraća se i ponovno udaljava s mjesta događaja. Ta osoba nema teleskopsku palicu, ne zlostavlja nikoga, nikoga ne udara i ne uzrokuje nikakvu ozljedu“, izjavio je Bajaky u priopćenju za javnost objavljenom nakon njegove završne riječi.
Hoće li ova argumentacija uvjeriti suca Jozsefa Sosa i hoće li on izreći blažu presudu od one koju zahtijeva optužba, pokazat će se 4. veljače.
