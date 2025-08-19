Putin i Zelenski mogli bi se sastati u hrvatskom susjedstvu?

Europski čelnici, koji su došli u Washington podržati Zelenskog, pozvali su Trumpa da inzistira na tome da Putin pristane na prekid vatre u ratu koji traje već tri i pol godine, prije nego što se bilo kakvi razgovori mogu nastaviti. Trump je ranije podržavao taj prijedlog, no promijenio je stav nakon sastanka s Putinom, prihvativši stajalište Moskve da mirovni sporazum mora biti sveobuhvatan.