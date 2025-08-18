SAD će osigurati funkcioniranje mirovnog sporazuma za Ukrajinu, poručio Trump

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će SAD biti uključen u pružanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u sklopu mogućeg mirovnig sporazuma i da će "osigurati da on funkcionira", prenose agencije.
Oglas
Prekid vatre nije potreban da bi se ispregovarao završetak rata, rekao je Donald Trump novinarima uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući.
Dodao je da je "upravo neizravno" razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da će ga nazvati odmah nakon sastanka sa Zelenskim i europskim čelnicima koji su također stigli u Washington.
Ukrajinski predsjednik je dao naslutiti da podržava trilateralni sastanak s Trumpom i Putinom.
Ukrajinci podržavaju Trumpov plan da se rat završi "na diplomatski način", rekao je Zelenski.
Detalje sastanka između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika možete pratiti OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas