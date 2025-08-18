Oglas

U Washingtonu

SAD će osigurati funkcioniranje mirovnog sporazuma za Ukrajinu, poručio Trump

Hina
18. kol. 2025. 21:04
U.S. President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the White House
REUTERS/Kevin Lamarque

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će SAD biti uključen u pružanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u sklopu mogućeg mirovnig sporazuma i da će "osigurati da on funkcionira", prenose agencije.

Prekid vatre nije potreban da bi se ispregovarao završetak rata, rekao je Donald Trump novinarima uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući.

Dodao je da je "upravo neizravno" razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da će ga nazvati odmah nakon sastanka sa Zelenskim i europskim čelnicima koji su također stigli u Washington.

Ukrajinski predsjednik je dao naslutiti da podržava trilateralni sastanak s Trumpom i Putinom.

Ukrajinci podržavaju Trumpov plan da se rat završi "na diplomatski način", rekao je Zelenski.

Detalje sastanka između Trumpa, Zelenskog i europskih čelnika možete pratiti OVDJE.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

