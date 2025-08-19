Lavrov hvalio Trumpa i kritizirao EU: Žele prekid vatre i nakon toga nastaviti isporuku oružja Ukrajini

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tvrdi da je na samitu SAD-a i Rusije na Aljasci bilo jasno da američki predsjednik Donald Trump i njegov tim iskreno žele postići dugoročan i održiv mir u Ukrajini.
Lavrov je rekao da je atmosfera na sastanku Putina i Trumpa bila "vrlo dobra".
"Bilo je jasno da šef Sjedinjenih Država i njegov tim, prije svega, iskreno žele postići rezultat koji će biti dugoročan, održiv i pouzdan", rekao je Lavrov za državnu televiziju Rossiya 24.
Usporedio je ono što je nazvao "konstruktivnim stavom" SAD-a sa stavom Europe, čiji su neki čelnici sudjelovali na izvanrednom samitu s Trumpom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o Ukrajini.
Lavrov je rekao da su "Europljani inzistirali samo na prekidu vatre i da će nakon toga nastaviti isporučivati oružje Ukrajini".
