Zelenski se oglasio nakon sastanka u Washingtonu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se u utorak na platformi X nakon ključnih razgovora u Washingtonu.
Oglas
"Jučer su u Washingtonu održani važni razgovori s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država i europskim čelnicima. To je zaista bio značajan korak prema okončanju rata i osiguravanju sigurnosti Ukrajine i našeg naroda. Već radimo na konkretnom sadržaju sigurnosnih jamstava. Danas nastavljamo koordinaciju na razini čelnika. Vodit će se razgovori i pripremamo odgovarajuće formate. Radit ćemo i sutra. Nacionalni savjetnici za sigurnost također su sada u stalnom kontaktu. Bit će sigurnosnih jamstava.
Zahvaljujem svim našim partnerima na njihovoj odlučnosti i podršci. Ukrajina osjeća tu snagu. I učinit ćemo sve da put prema miru postane stvarnost – kroz partnerstvo, kroz sigurnosna jamstva i kroz hrabrost ukrajinskog naroda."
Yesterday, important talks took place in Washington with the President of the United States and European leaders. This was truly a significant step toward ending the war and ensuring the security of Ukraine and our people. We are already working on the concrete content of the… pic.twitter.com/FXGnQfcdzz— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas