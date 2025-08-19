Oglas

"ZNAČAJAN KORAK"

Zelenski se oglasio nakon sastanka u Washingtonu

N1 Info
19. kol. 2025. 12:55
Volodimir Zelenski
WIN MCNAMEE / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se u utorak na platformi X nakon ključnih razgovora u Washingtonu.

"Jučer su u Washingtonu održani važni razgovori s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država i europskim čelnicima. To je zaista bio značajan korak prema okončanju rata i osiguravanju sigurnosti Ukrajine i našeg naroda. Već radimo na konkretnom sadržaju sigurnosnih jamstava. Danas nastavljamo koordinaciju na razini čelnika. Vodit će se razgovori i pripremamo odgovarajuće formate. Radit ćemo i sutra. Nacionalni savjetnici za sigurnost također su sada u stalnom kontaktu. Bit će sigurnosnih jamstava.

Zahvaljujem svim našim partnerima na njihovoj odlučnosti i podršci. Ukrajina osjeća tu snagu. I učinit ćemo sve da put prema miru postane stvarnost – kroz partnerstvo, kroz sigurnosna jamstva i kroz hrabrost ukrajinskog naroda."

Volodimir Zelenski

