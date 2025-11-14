Kako Rusija i Kina ulaze u naše feedove i preoblikuju stvarnost

Druga česta tema je tvrdnja da su demokracije licemjerne – propovijedaju jednakost i pravednost, ali ih ne prakticiraju. Priče o nedostatku jedinstva u zapadnim savezima poput NATO-a ili EU također su česte u ruskoj i kineskoj naraciji. Suprotno tomu, Rusija i Kina predstavljaju se kao logične i razborite države koje nastoje zaštititi druge, ranjivije zemlje od zapadnog iskorištavanja.