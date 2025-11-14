Europljani sve manje vjeruju u demokraciju, a Hrvati smatraju da je treba zadržati pod jednim uvjetom

Ovaj tjedan Europska komisija predstavila je planove za jačanje demokracije u 27 država članica EU. No kritičari kažu da je prijedlog za suzbijanje stranog uplitanja u europske izbore preslab, jer je sudjelovanje dobrovoljno. Tijela unutar EU identificirala su rusku dezinformaciju i miješanje u izbore u brojnim europskim zemljama tijekom protekle godine — od Rumunjske do Njemačke.