Zelenski: SAD je tražio odgodu pregovora o okončanju rata u Ukrajini

Hina
13. ožu. 2026. 23:02
Donald Trump
JOE RAEDLE / Getty Images via AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da su Sjedinjene Države tražile odgodu posljednje runde trostranih pregovora o okončanju četverogodišnjeg sukoba s Rusijom.

Zelenski, čije su izjave prenijeli razni ukrajinski mediji po završetku njegova posjeta Francuskoj, rekao je da je američka strana rekla da njihovim pregovaračima nije dopušteno napustiti SAD s obzirom na okolnosti na Bliskom Istoku.

Rekao je da Rusija nije željela održati pregovore u SAD-u te je kao alternativne lokacije predložila Švicarsku ili Tursku.

Amerikanci su s obzirom na zbivanja na Bliskom istoku predložili Sjedinjene Države, rekao je Zelenski.

"Amerikanci su rekli da su spremni za sastanak, ali samo u Americi jer im rat i sigurnosna situacija onemogućuju napuštanje SAD-a", citirala je Zelenskog državna novinska agencija Ukrinform.

Ukrajinsko izaslanstvo, rekao je, bilo je spremno za sastanak u Miamiju ili Washingtonu, ali Rusija je odbila prijedlog i predložila sastanak u Turskoj ili Švicarskoj, prijedlog koji su SAD isključile.

"Odmah smo rekli da smo spremni za sastanak sljedeći tjedan, pripremamo se za sastanak u Americi, Švicarskoj, Turskoj, pa čak, ako se ne boje, u Emiratima", rekao je Zelenski.

U konačnici, kako je rekao, organizacija sljedećeg kruga razgovora ovisi o američkoj strani. 

