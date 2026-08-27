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HLADNOKRVNI CARNEY

Kanadski premijer odgovorio Trumpu: Jezero će se zvati kako se zvalo više od 400 godina - Ontario

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Hina
|
27. kol. 2026. 23:16
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Mark Carney i Donald Trump
Jim WATSON / AFP

Kanadski premijer Mark Carney rekao je da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati, nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o njegovom preimenovanju u jezero Amerika.

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"Ime je staro više od 400 godina, dakle mnogo prije Kanadske konfederacije i Deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država", napisao je Carney na X-u.

"Kanađani također znaju da je stvarnost jednostavno nazvati pravim imenom: jezero Ontario – tada, sada i zauvijek."

Trump je ranije u četvrtak potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah.

Jezero Ontario jedno je od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York.

Teme
donald trump jezero ontario kanada mark carney

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