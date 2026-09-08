ruski napad
Kijev pod žestokim udarom, Poljska započela vojne zrakoplovne operacije
Rusija je u utorak ujutro, nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, nastavila zračne napade na ukrajinski glavni grad Kijev, napavši grad balističkim raketama i ranivši šest osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.
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U pogođenoj stambenoj zgradi ostalo je zarobljeno više osoba, a diljem Kijeva izbili su požari, rekao je Kličko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, nakon, kako je rekao, ruskih napada balističkim raketama.
Petorokatnica i trokatnica oštećene su padom krhotina, zasebno je na Telegramu izjavila kijevska vojna uprava, tražeći od ljudi da potraže sklonište.
❗️The moment Russian ballistic missiles struck Kyiv.— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) September 8, 2026
Fires have broken out across multiple parts of the Ukrainian capital following the attack. People have been injured.
Witkoff and Kushner have barely left Ukraine. The message from Moscow is pretty clear now. pic.twitter.com/mRbCaF9Jus
Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, započela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na X-u.
Trumpova administracija obnovila svoje napore za okončanje ruskog rata u Ukrajini koji traje 4 i pol godine no rusija je nastavila napade nakon što su američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff otišli nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u nedjelju.
Oni su u Kijev stigli s razgovora iz Moskve, nakon kojih je Kremlj rekao da ne isključuje nastavak trostranih pregovora.
U Rusiji su ukrajinski dronovi oštetili civilnu infrastrukturu i ozlijedili ljude u gradu Saratovu na rijeci Volgi, oko 730 km jugoistočno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera.
U tom području se nalazi velika rafinerija nafte kojom upravlja državna naftna tvrtka Rosnjeft, kao i niz drugih industrijskih i vojnih objekata.
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