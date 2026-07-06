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Regionalne zemlje uznemirene

Kina ispalila projektil u Pacifik, zabrinutost u Japanu, Australiji i Novom Zelandu

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Hina
|
06. srp. 2026. 10:22
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SAD
Ilustracija: US NAVY / US Central Command (CENTCOM) / AFP

Kineska vojska u ponedjeljak je probno lansirala projektil u Tihi ocean iz nuklearne podmornice, prenijeli su državni mediji, a potez su kritizirali Japan, Australija i Novi Zeland.

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Nuklearna podmornica Narodnooslobodilačke vojske ispalila je projektil s lažnom bojnom glavom prema međunarodnim vodama u Tihom oceanu u 12:01 po lokalnom vremenu, objavila je kineska novinska agencija Xinhua. 

Projektil je pao u „za to određene vode”, dodaje se u objavi, no ne otkriva točna lokacija.

Xinhua lansiranje opisuje kao „rutinski postupak” u sklopu kineske godišnje vojne obuke i navodi da ono nije usmjereno ni protiv jedne određene zemlje ili mete.

Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong rekla je da je Kina obavijestila vladu o planiranom testiranju, no ocijenila ga je „destabilizirajućim” za regiju. 

Japan zabrinut

Japanska vlada priopćila je da je također primila obavijest o lansiranju projektila, no da je Kinu pozvala Kinu da preispita taj potez

„Izrazili smo duboku zabrinutost zbog pojačane aktivnosti kineske vojske”, naglasio je službeni Tokio, dodajući da su kineske vlasti u nedjelju obavijestile japansku obalnu stražu o krhotinama koje bi mogle pasti unutar japanskog isključivog gospodarskog pojasa.

Japanska novinska agencija Kyodo u ponedjeljak piše da je projektil pao izvan tog pojasa. 

Novi Zeland: Zabrinjavajuće

Ministar vanjskih poslova Novog Zelanda Winston Peters rekao je da je njegova zemlja duboko zabrinuta zbog testiranja te da je o lansiranju bila obaviještena "nekoliko sati” prije.  

Novi Zeland ovo smatra nepoželjnim i zabrinjavajućim razvojem događaja. Mi, kao i naši susjedi u ostalim pacifičkim zemljama, nemamo interes da Kina koristi južni Pacifik kao poligon za testiranje svojih raketnih sposobnosti”, stoji u Petersovom priopćenju. 

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