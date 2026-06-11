JASNA PORUKA
Tajvan ispalio rakete u smjeru Kine
Tajvanska vojska je ispalila rakete u smjeru Kine iz mobilnih lansera prema taktici "ispali i premjesti se", demonstrirajući način na koji bi mogla pokušati odbiti eventualni kineski napad.
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Iako je američki raketni sustav HIMARS već ranije bio testiran, ovo je bila prva vježba s bojevim gađanjem u kojoj su rakete ispaljene prema vodama Tajvanskog tjesnaca, uskog morskog prolaza koji razdvaja samoupravni otok od Kine.
"Zbog trenutačne prijetnje od strane neprijatelja nastavit ćemo obuku s HIMARS-om s nepokolebljivom odlučnošću da zaštitimo Tajvan kao najjaču snagu nacije", izjavio je vojni narednik Wang Ming-hui.
Vojska je priopćila da je koristila rakete za obuku smanjenog dometa, koje ne lete daleko od obale prije nego što padnu u more.
Upitan o testnom gađanju tijekom razgovora za CNN, tajvanski predstavnik u SAD-u Alexander Yui rekao je da je vojska uvježbavala korištenje nedavno nabavljenog sustava HIMARS.
"Mi smo otok, možemo pucati samo prema istoku ili zapadu, pa su odabrali zapad", rekao je Yui.
Kina Tajvan smatra odmetnutom pokrajinom i tvrdi da bi se on u budućnosti trebao naći pod njezinom kontrolom. Kineska vojska gotovo svakodnevno šalje ratne brodove i zrakoplove u područje oko otoka, a posljednjih godina organizirala je i velike vojne vježbe u njegovoj blizini. Sjedinjene Države ne priznaju Tajvan kao neovisnu državu, ali se protive bilo kakvoj promjeni njegova statusa uporabom sile te su glavni dobavljač oružja za njegovu obranu.
HIMARS, što je kratica za High Mobility Artillery Rocket System, dio je promjene vojne strategije koju podupiru Sjedinjene Države. Riječ je o asimetričnom pristupu čiji je cilj odvraćanje Kine, umjesto izravnog nadmetanja kroz nabavu skupih i velikih oružanih sustava. Sustav se sastoji od raketnog lansera postavljenog na kamion koji može izići iz skrivenog položaja, ispaliti projektile i potom se brzo premjestiti na novu lokaciju, primjenjujući taktiku poznatu kao "shoot-and-scoot".
Rakete su ispaljene drugog dana vojnih vježbi na zapadnoj obali Tajvana, okrenutoj prema Kini. Vježbe, koje su uključivale i haubice kalibra 155 milimetara, simulirale su odgovor na kinesku invaziju te su bile osmišljene kako bi se testirale sposobnosti brzog raspoređivanja i preciznih udara.
HIMARS je bio središnji element vježbe. Nakon zapovijedi za paljbu, vozila su zauzela položaje i ispalila rakete uz snažne bljeskove u roku od tri minute, demonstrirajući svoju pokretljivost.
Sjedinjene Države su u prosincu objavile planove o prodaji dodatna 82 sustava HIMARS Tajvanu u sklopu velikog sporazuma o naoružanju. Međutim, čini se da je taj paket privremeno stavljen na čekanje nakon što se američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca u Pekingu sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
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