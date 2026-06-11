Tajvan ispalio rakete u smjeru Kine

Kina Tajvan smatra odmetnutom pokrajinom i tvrdi da bi se on u budućnosti trebao naći pod njezinom kontrolom. Kineska vojska gotovo svakodnevno šalje ratne brodove i zrakoplove u područje oko otoka, a posljednjih godina organizirala je i velike vojne vježbe u njegovoj blizini. Sjedinjene Države ne priznaju Tajvan kao neovisnu državu, ali se protive bilo kakvoj promjeni njegova statusa uporabom sile te su glavni dobavljač oružja za njegovu obranu.