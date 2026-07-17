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Peking uzvraća

Kina žestoko odgovorila Trumpu: "Čiste izmišljotine!"

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Hina
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17. srp. 2026. 11:13
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FILE PHOTO: File Photo: Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian attends a press conference in Beijing, China April 10, 2025. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo/File Photo
REUTERS/Tingshu Wang/

Kina je u petak odbacila kao "čiste izmišljotine" izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u svom obraćanju prethodnog dana ponovno pokrenuo optužbe o miješanju u američke predsjedničke izbore 2020. godine.

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Trump je u četvrtak navečer optužio Peking da je nezakonito pribavio 220 milijuna američkih dosjea birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korištene za registraciju za glasanje, te da je pokušao "lažirati" glasačke listiće u korist Joea Bidena.

"Optužbe američke strane nisu ništa drugo nego čiste izmišljotine i zlonamjerne klevete za koje se odavno pokazalo da su neutemeljene", odgovorio je Lin Jian, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare u petak.

"Kinu ne zanimaju američki izbori i nikada se nije miješala u njih", dodao je.

"Naprotiv, međunarodna zajednica jasno vidi tko se obično miješa u unutarnje stvari drugih zemalja", nastavio je.

"Pozivamo američku stranu da razmisli o vlastitim postupcima, prestane s neutemeljenim klevetama protiv Kine, suzdrži se od korištenja Kine kao političkog pitanja na svojim izborima i učini više na promicanju odnosa Kine i SAD-a", zaključio je glasnogovornik.

Donald Trump redovito tvrdi da je Joe Biden "ukrao" izbore 2020., što su optužbe koje nikada nisu dokazane.

Podneseno je više od 60 tužbi, a nije otkrivena nikakva prijevara koja je mogla promijeniti ishod izbora. Čak i unutar Trumpove administracije dužnosnici su više puta odbacili te optužbe.

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