Peking uzvraća
Kina žestoko odgovorila Trumpu: "Čiste izmišljotine!"
Kina je u petak odbacila kao "čiste izmišljotine" izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u svom obraćanju prethodnog dana ponovno pokrenuo optužbe o miješanju u američke predsjedničke izbore 2020. godine.
Oglas
Trump je u četvrtak navečer optužio Peking da je nezakonito pribavio 220 milijuna američkih dosjea birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korištene za registraciju za glasanje, te da je pokušao "lažirati" glasačke listiće u korist Joea Bidena.
"Optužbe američke strane nisu ništa drugo nego čiste izmišljotine i zlonamjerne klevete za koje se odavno pokazalo da su neutemeljene", odgovorio je Lin Jian, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare u petak.
"Kinu ne zanimaju američki izbori i nikada se nije miješala u njih", dodao je.
"Naprotiv, međunarodna zajednica jasno vidi tko se obično miješa u unutarnje stvari drugih zemalja", nastavio je.
"Pozivamo američku stranu da razmisli o vlastitim postupcima, prestane s neutemeljenim klevetama protiv Kine, suzdrži se od korištenja Kine kao političkog pitanja na svojim izborima i učini više na promicanju odnosa Kine i SAD-a", zaključio je glasnogovornik.
Donald Trump redovito tvrdi da je Joe Biden "ukrao" izbore 2020., što su optužbe koje nikada nisu dokazane.
Podneseno je više od 60 tužbi, a nije otkrivena nikakva prijevara koja je mogla promijeniti ishod izbora. Čak i unutar Trumpove administracije dužnosnici su više puta odbacili te optužbe.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas