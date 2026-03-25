HORMUŠKI TJESNAC
Kineski brodar ponovo prima rezervacije za Bliski istok, ali samo u jednom smjeru
Kineski brodar COSCO SHIPPING Lines obavijestio je u srijedu klijente da ponovno prima rezervacije za prijevoz kontejnera s teretom s Dalekog na Bliski istok.
COSCO‑vi kontejnerski brodovi ponovno će zaploviti iz zemalja Dalekog istoka prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Kataru, Kuvajtu i Iraku, stoji u obavijesti.
Kompanija ne spominje rezervacije za plovidbu u obrnutom smjeru, a ne navodi ni mogućnost isporuka iz drugih dijelova svijeta na Bliski istok.
Zaprimanje rezervacija za prijevoz tereta na relacijama koje uključuju tu skupinu bliskoistočnih zemalja kineski brodar bio je obustavio 4. ožujka, pozivajući se na procjenu rizika proizašlih iz eskalacije sukoba na Bliskom istoku i iz ograničenja pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac.
U najnovijoj obavijesti naglasili su da će i dalje pratiti situaciju na Bliskom istoku i obavijestiti klijente o eventualnih novostima.
Prema analizi Lloyd's Lista, nekoliko država izravno pregovara s Teheranom o planovima za tranzit brodova, uključujući Kinu, Indiju, Pakistan, Irak i Maleziju, a dužnosnici iranske Revolucionarne garde uspostavili su okvirni sustav registracije brodova za izdavanje jamstva o sigurnom prolazu.
Prolaz zabranjen 'neprijateljima'
Iran je kontrolu nad Hormuškim tjesnacem preuzeo nakon američko‑izraelskog napada 28. veljače, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i njihovim saveznicima.
Iranske vlasti višekratno su naglašavale da tjesnac nije zatvoren te da je tranzit, sukladno međunarodnom pravu, zabranjen samo "neprijateljskim" brodovima.
Brodovi i dalje plove kroz Hormuški tjesnac, uz nužne mjere i uvjete koji proizlaze iz ratnog stanja, prenijela je u ponedjeljak iranska novinska agencija Mehr priopćenje iranskog ministarstva vanjskih poslova, objavljeno u nedjelju.
Plovila koja nisu neprijateljska te ona koja pripadaju ili su povezana s drugim zemljama mogu proći kroz Hormuški tjesnac u koordinaciji s nadležnim iranskim vlastima, pod uvjetom da nisu upletena i ne sudjeluju u agresiji protiv Irana, istaknuli su u ministarstvu, ali moraju se pridržavati najavljenih propisa i mjera sigurnosti.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči ponovio je i na X-u da je Hormuz i dalje otvoren, pripisavši poremećaje u prometu potezima SAD-a, prema izvješću Mehra od ponedjeljka.
Obavezna koordinacija
"Brodovi oklijevaju jer se osiguravateljske kuće boje 'rata iz hira' koji ste započeli vi, a ne Iran", citira Mehr ministrovu objavu.
"Nijedan osiguravatelj - i nijedan Iranac - neće promijeniti mišljenje uz nove prijetnje. Pokušajte s poštovanjem", poručio je ponovno šef iranske diplomacije.
"Sloboda plovidbe nije moguća bez slobode trgovine. Pridržavajte se obaju načela ili ne očekujte nijedno", dodao je Arakči u objavi.
Zapovjednik iranske mornarice kontraadmiral Alireza Tangsiri istaknuo je pak u utorak u objavi na X‑u da je za prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nužna koordinacija s iranskim pomorskim vlastima, prenosi Mehr.
Kontejnerskom brodu SELEN-u naređeno je da se povuče jer se nije pridržavao zakonskih protokola i nije imao dozvolu za prolazak, naveo je iranski časnik u objavi na X-u.
SELEN je putovao iz luke Sharjah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prema Pakistanu, pokazuju podaci MarineTraffica.
Potpuna normalizacija sigurnosti i trajna stabilnost u Hormuškom tjesnacu zahtijeva kraj vojne agresije i prijetnji, obustavu destabilizacijskih poteza SAD‑a i Izraela te potpuno poštivanje legitimnih interesa Irana, istaknuo je Teheran u nedjeljnom priopćenju.
