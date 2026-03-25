Izvanredno priopćenje DHMZ-a! Dio Hrvatske u crvenom, moguć nestanak struje, objavljeno i upozorenje za Zagreb

Najviša razina upozorenja, crveno upozorenja, podignuto je i za Riječku regiju za vjetar i bit će aktivno tijekom cijelog dana. Očekuje se vrlo jako i olujno jugo i južni vjetra, koji će se ujutro naglo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, lokalno uz orkanske udare pod Velebitom jače od 110 km.