Izvanredno priopćenje DHMZ-a! Dio Hrvatske u crvenom, moguć nestanak struje, objavljeno i upozorenje za Zagreb

Zbog rasprostranjene pojave obilnog snijega dežurni prognostičari DHMZ-a podigli su razinu upozorenja za Gospićku regiju na najviši stupanj – crveno (vrijeme je izuzetno opasno). Tijekom četvrtka očekuje se deblji snježni pokrivač, ponegdje i oko 50 cm novog snijega uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar (narančasto upozorenje), zbog čega će povremeno biti mećave, a stvorit će se i veći snježni zapusi.
Očekuju se prekidi cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te opskrbe, a postoji i opasnost da vozači ostanu zameteni, zbog čega se preporučuje izbjegavanje putovanja koja nisu nužna, poručuju iz DHMZ-a.
Najviša razina upozorenja, crveno upozorenja, podignuto je i za Riječku regiju za vjetar i bit će aktivno tijekom cijelog dana. Očekuje se vrlo jako i olujno jugo i južni vjetra, koji će se ujutro naglo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, lokalno uz orkanske udare pod Velebitom jače od 110 km.
Postoji povećan rizik za sigurnost ljudi zbog polomljenih grana, iščupanih stabala i letećih krhotina. Očekuju se prekidi prometa, a mjestimice su moguća oštećenja objekata te prekidi u telekomunikacijama i opskrbi električnom energijom.
Za Riječku regiju aktivna su još i narančasta upozorenja zbog obilne kiše i lokalno izraženih pljuskova uz grmljavinu. Očekuje se ponegdje i više od 90 mm oborine i povećan rizik od poplava imovine i prometnica. Moguće su bujične i urbane poplave, tijekom noći i jutra i poplavljivanje riva.
Večeras kreće izražena promjena vremena s 🌀 ciklonom #Deborah koja će tek nastati u Genovskom zaljevu i brzo se premjestiti u Jadran.— DHMZ (@DHMZ_HR) March 25, 2026
Za Zagrebačku regiju aktivno je narančasto upozorenje zbog jakog i olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, osobito u drugom dijelu dana, mjestimice uz brzine od 55 do 90 km/h. Mogući su prekidi u opskrbi električnom energijom, a postoji i rizik od oštećenja objekata te ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina.
U Zagrebačkoj regiji dodatno su na snazi i žuta upozorenja zbog lokalno obilne kiše koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, što može uzrokovati skliske kolnike i otežane uvjete za vožnju. U petak, 27. ožujka 2026., i dalje vjetrovito, u unutrašnjosti mjestimice uz snijeg i stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj Hrvatskoj (narančasto upozorenje za snijeg).
Redovito pratite prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je provjeravati više puta dnevno.
Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima, kažu iz DHMZ-a.
