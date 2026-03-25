Stiže nagla promjena vremena: Ravnatelj DHMZ-a detaljno objasnio što nas čeka, dan po dan

Pred nama je još jedna snažna promjena vremena. DHMZ je jučer izdao posebno upozorenje, a ravnatelj ovog zavoda, Ivan Güttler, je u Novom danu otkrio što nas to točno čeka.
"Sljedeće dane možemo podijeliti u tri faze. Danas je srijeda, temperature su još relativno visoke, međutim, već u noći sa srijede na četvrtak očekujemo prodor hladnog zraka i nastanak ciklone na području Jadrana koja će donijeti tri promjene - izraženi udari vjetra, nove oborine (kišne i snježne) i pad temperature otprilike za 10-ak stupnjeva", objasnio je Güttler.
Otkrio je i gdje se očekuje najviše oborina.
"Fokus je na Gospićkoj regiji. Tu je moguć i snijeg.
U Zagrebu predviđamo preko 50 litara oborine, na karlovačkom području preko 70, a onda Gospić i Rijeka još veći iznosi. S tim količinama postoji rizik i od bujičnih poplava pa će biti potreban pojačan oprez građana, a posebno vozača", upozorio je Güttler.
Očekuju nas i izraženi udari vjetra, a Güttler kaže da će najgore biti duž čitave obale Jadrana.
"Najveća pažnja je prvenstveno na četvrtku kada će udari vjetra biti najizraženiji.
Zasigurno možemo očekivati poteškoće u prometu pa pozivamo sve one koji planiraju putovanje, da ga odgode za vikend, ako je to moguće", dodao je.
Güttler je otkrio i ono što mnoge zanima, a to je kakvo će biti stanje na glavnim državnim cestama na području Like i Gorskog kotara.
"Očekujemo snijeg i u ovom trenutku ne možemo isključiti nanose i preko pola metra. Službe za čišćenje će sigurno imati posla u četvrtak i petak", zaključio je.
