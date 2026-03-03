Koliko je Iran naoružan i koliko mu je raketa još preostalo?

Također treba uzeti u obzir i broj operativnih lansirnih sustava koje prošlogodišnji i ovogodišnji napadi SAD-a i Izraela nisu uništili. Izraelska vojska izjavila je za New York Times da je od lipnja prošle godine u napadima uništila ili onesposobila približno polovicu iranskih raketnih lansera. Iran je, međutim, svoju proizvodnju raketa te njihova skladišta i lansirne položaje snažno zaštitio, a neke je smjestio i pod zemlju.