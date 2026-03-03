iranski arsenal
Koliko je Iran naoružan i koliko mu je raketa još preostalo?
Okosnicu iranske vojske čine balističke i navođene rakete koje je Islamska Republika koristila u protuudarima.
Koje se rakete nalaze u njihovu arsenalu i koliko ih Iran ima?
Za iransku vojsku i njezine operacije navođene i balističke rakete su ključne. Kao i u prethodnim sukobima, Iran je i ovaj put u odmazdnim napadima upotrijebio balističke i navođene rakete te dronove. Iranski raketni program bio je i dio pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su zahtijevale njegovo ograničavanje, piše N1 Slovenija.
Iran u svom arsenalu ima i vrlo snažne balističke i navođene rakete. Balističke rakete lete znatno više i prate zakrivljenu putanju. Motor raketu potisne na određenu visinu, odakle potom bojeva glava do cilja putuje u slobodnom padu. Navođene rakete, pak, lete znatno niže i u većim salvama lakše izbjegavaju protuzračnu obranu.
Što, dakle, čini iransku raketnu okosnicu? Najprije su tu balističke rakete kratkog dometa od 150 do 800 kilometara. Kako navodi Al Jazeera, namijenjene su brzim napadima na obližnje vojne ciljeve. U tu skupinu spadaju rakete Fateh, Zolfaghar, Qiam i Shahab.
Jednom od balističkih raketa kraćeg dometa Iran je, prema pisanju Al Jazeere, 2020. godine odgovorio na američki napad u kojem je ubijen iranski general Kasem Sulejmani. Tada je Iran napao američku zračnu bazu Ain al-Asad u Iraku, pri čemu je više od 100 američkih vojnika zadobilo ozljede.
Balističkim raketama srednjeg dometa Islamska Republika može pogoditi Izrael te američke baze na Bliskom istoku. Rakete Shahab-3, Emad, Ghadr, Khorramshahr, Sejjil, Kheibar Shekan i Haj Qassem, prema navodima Al Jazeere, imaju domet između 1.500 i 2.000 kilometara.
Navođene rakete poput Soumar, Ya-Ali, Quds, Hoveyzeh, Paveh i Ra’ad, u kombinaciji s dronovima, omogućuju napade koji preopterećuju protuzračnu obranu i drže strateški važne objekte u stanju pripravnosti satima. Veliku ulogu pritom imaju „samoubilački dronovi” koji se zabijaju u metu i eksplodiraju. Prema Al Jazeeri, dronovi su sporiji od raketa, ali su jeftiniji i vojska ih lakše lansira.
Koliko je raketa još preostalo?
Ključno je pitanje koliko dugo Iran može provoditi napade balističkim i navođenim raketama prije nego što mu se zalihe iscrpe. Točan opseg iranskog arsenala nije poznat. Prema izraelskim procjenama koje navodi New York Times, Iran je prije napada u lipnju prošle godine imao oko 3.000 raketa. U nedjelju je izraelska vojska procijenila da Iran raspolaže s još oko 2.500 raketa.
Također treba uzeti u obzir i broj operativnih lansirnih sustava koje prošlogodišnji i ovogodišnji napadi SAD-a i Izraela nisu uništili. Izraelska vojska izjavila je za New York Times da je od lipnja prošle godine u napadima uništila ili onesposobila približno polovicu iranskih raketnih lansera. Iran je, međutim, svoju proizvodnju raketa te njihova skladišta i lansirne položaje snažno zaštitio, a neke je smjestio i pod zemlju.
