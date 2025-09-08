Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"

Židovska vojna duhovna skrb u Njemačkoj još je u izgradnji – i sada je također tražena. Ona je utemeljena državnim ugovorom saveznih vlasti i Središnjeg vijeća Židova u Njemačkoj u prosincu 2019. Na čelu joj je već više od četiri godine vojni glavni rabin Zsolt Balla. Njemu pomaže deset rabina.