Izraelski ministar obrane: Gaza gori

Američki novinski portal Axios citirao je izraelske dužnosnike koji su rekli da je operacija označila početak kopnene ofenzive u najvećem gradu Pojasa Gaze. Izraelski ratni zrakoplovi izveli su gotovo kontinuirane napade na Gazu tijekom noći, uz topničku vatru, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA.