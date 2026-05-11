Tko su koptski kršćani i zašto je njihov papa stigao u Hrvatsku?

Korijeni koptske crkve sežu u prve stoljeće kršćanstva, a njezino izdvajanje dogodilo se nakon Kalcedonskog sabora 451. godine. Tada je unutar kršćanstva došlo do velikog teološkog spora o prirodi Isusa Krista. Većina crkava prihvatila je učenje prema kojem Krist ima dvije naravi, božansku i ljudsku, dok je koptska crkva odbacila odluke sabora i ostala uz učenje koje su protivnici nazivali monofizitizmom. Današnji Kopti za sebe kažu da su miafiziti, odnosno da vjeruju kako Isus ima jednu prirodu u kojoj su božanska i ljudska narav sjedinjene.