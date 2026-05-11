Oglas

o odnosu hrvatske i egipta

FOTO / Plenković primio "koptskog papu": Dijelimo interes za mir, stabilnost i sigurnost Mediterana

author
Hina
|
11. svi. 2026. 16:56
Koptski papa
Slavko Midzor/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je primio Tawadrosa II., poglavara Koptske pravoslavne Crkve, s kojim je razgovarao o povijesnim vezama Hrvatske i Egipta te zajedničkoj predanosti sigurnosti Mediterana.

Oglas

Tawadros II., patrijarh Aleksandrije, od subote boravi u četverodnevnom posjetu Hrvatskoj. Susreo se s premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, a u utorak će se sastati i i s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Tijekom sastanka s Plenkovićem „potvrđeni su dobri i prijateljski odnosi Hrvatske i Egipta te zajednička predanost međureligijskom dijalogu, ekumenizmu i promicanju vjerskih sloboda”, stoji u priopćenju vlade. 

Istaknuto je kako Hrvatsku i Egipat kao mediteranske zemlje povezuju povijesne veze te zajednički interes za stabilnost i sigurnost Mediterana, kao i za mir, dijalog i suradnju u širem međunarodnom okruženju.

Koptski papa
Slavko Midzor/PIXSELL

Plenković je naglasio potporu vlade međureligijskom dijalogu te njegovoj ulozi u jačanju mira, međusobnog povjerenja i društvene stabilnosti, stoji u priopćenju. 

U tom su kontekstu razgovarali i o položaju i djelovanju koptske zajednice u Hrvatskoj, koja daje doprinos vjerskoj i društvenoj raznolikosti hrvatskog društva, kao i o mogućnostima njezina daljnjeg institucionalnog razvoja, zaključuje se. 

Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima više od 500 koptskih kršćana, a broj im raste i za njih se već organizira bogoslužje u više hrvatskih gradova. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
egipat koptska pravoslavna crkva koptski papa međureligijski dijalog tawadros ii.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ