FOTO / Plenković primio "koptskog papu": Dijelimo interes za mir, stabilnost i sigurnost Mediterana

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je primio Tawadrosa II., poglavara Koptske pravoslavne Crkve, s kojim je razgovarao o povijesnim vezama Hrvatske i Egipta te zajedničkoj predanosti sigurnosti Mediterana.
Tawadros II., patrijarh Aleksandrije, od subote boravi u četverodnevnom posjetu Hrvatskoj. Susreo se s premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, a u utorak će se sastati i i s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
Tijekom sastanka s Plenkovićem „potvrđeni su dobri i prijateljski odnosi Hrvatske i Egipta te zajednička predanost međureligijskom dijalogu, ekumenizmu i promicanju vjerskih sloboda”, stoji u priopćenju vlade.
Istaknuto je kako Hrvatsku i Egipat kao mediteranske zemlje povezuju povijesne veze te zajednički interes za stabilnost i sigurnost Mediterana, kao i za mir, dijalog i suradnju u širem međunarodnom okruženju.
Plenković je naglasio potporu vlade međureligijskom dijalogu te njegovoj ulozi u jačanju mira, međusobnog povjerenja i društvene stabilnosti, stoji u priopćenju.
U tom su kontekstu razgovarali i o položaju i djelovanju koptske zajednice u Hrvatskoj, koja daje doprinos vjerskoj i društvenoj raznolikosti hrvatskog društva, kao i o mogućnostima njezina daljnjeg institucionalnog razvoja, zaključuje se.
Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima više od 500 koptskih kršćana, a broj im raste i za njih se već organizira bogoslužje u više hrvatskih gradova.
Danas sam u posjet primio Tawadrosa II., patrijarha Aleksandrije i poglavara Koptske pravoslavne Crkve, koji boravi u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog pastoralnog putovanja. Potvrdili smo prijateljske i partnerske odnose Hrvatske i Egipta te zajedničku predanost međureligijskom… pic.twitter.com/QX8yFM0Qtx— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 11, 2026
